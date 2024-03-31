أكسيوس: نتنياهو رفض طلب المفاوضين منحهم مساحة أكبر ليتمكنوا من التوصل لصفقة مع حماس

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض طلب المفاوضين الإسرائيليين منحهم مساحة أكبر حتى يتمكنوا من التوصل إلى صفقة مع حركة حماس.

وأضاف الموقع أن معظم وزراء حزب نتنياهو بالمجلس الوزاري المصغر أجمعوا على ضرورة تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق لكنه رفض.

يجدر الإشارة إلي أن هناك خلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن المفاوضات المتعلقة بصفقة التبادل ونتنياهو يتهم بعض أعضائه بعدم قدرتهم على التفاوض.

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن أعضاء في مجلس الحرب الإسرائيلي طالبوا نتنياهو بإبداء مزيد من المرونة في التفاوض بشأن صفقة التبادل.

مصر وإيران تؤكدان رفض أى سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج غزة

وسبق، وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يتوافقان، في اتصال هاتفي، على الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب الدائرة بالقطاع.

كما أكدا رفض أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، ورفض ومعارضة أي عمليات عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية.

كما اتفقا على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإزالة إسرائيل العقبات التي تحول دون ذلك، حيث أعرب سامح شكري، وزير الخارجية، عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، لا سيما جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها على حركة الملاحة.

كما توافق الجانبان على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر إلى قطاع غزة، وإزالة إسرائيل للعقبات التى تحول دون ذلك، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الشأن.

وأردف السفير أحمد أبوزيد، بأن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، لا سيما فى منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها الخطيرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية فى هذا الشريان الدولي المهم. وحذر شكرى من العواقب الخطيرة التي قد تترتب على ذلك، وتؤثر على استقرار المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين، مشددًا في الوقت ذاته على أن اتساع رقعة ونطاق الصراع يؤثر سلبًا على المساعي الإقليمية والدولية الرامية لحلحلة الأزمة.