70 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة

أدى آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح، مساء اليوم السبت، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقيات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 70 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وانتشرت قوات الاحتلال عند باب الأسباط ونصبت السواتر الحديدية تزامنا مع توافد المصلين للأقصى، واستدعت فرقة الخيالة في محيط منطقة باب العامود في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأدى بعض المبعدين عن المسجد الأقصى المبارك، الصلاة في طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.