الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

إمبراطورية ميم الحلقة 21 | ماذا يفعل نور النبوي بعد مقابلة والده لـ مايان السيد

نور النبوي فى إمبراطورية
نور النبوي فى إمبراطورية ميم

تطورات كثيرة ستشهدها الحلقة 21 من أحداث مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الذي ينافس بقوة ضمن مسلسلات رمضان 2024، ويعرض حاليا حصريا على مجموعة قنوات dmc ومنصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" تفاصيل الحلقة 21 

وينتظر متابعي مسلسل إمبراطورية ميم، عرض الحلقة الحادية والعشرون، مساء اليوم الأحد، خاصة بعد تصاعد الأحداث بشكل كبير خلال الحلقات الماضية والتى بدأت تتوالى منذ فوز مروان - نور النبوي، فى انتخابات الإمبراطورية وإدارة المنزل، وبالرغم من ذلك يتابع مختار أبو المجد - خالد النبوي ابناؤه عن طريق غير مباشر وينقذهم من الانفلات بأي شكل، كونه متمسك بعادات وتقاليد لا يمكن أن يتنازل عنها إضافة إلى مشاعر الأبوة الطاغية التى يحلم بها أي فرد داخل أسرته ويتأثر بها كثيرا من يعيش دون أب فى الحياة.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 21 | ماذا يفعل نور النبوي بعد مقابلة والده لـ مايان السيد 

وينتظر متابعي مسلسل إمبراطورية ميم، عرض الحلقة الحادية والعشرون لمشاهدة رد فعل مروان - نور النبوي، خاصة بعد مقابلة والده مختار أبو المجد - خالد النبوي، لصديقته مادي - مايان السيد، وطلب منها أن تبتعد تماما عن نجله، وذلك بسبب التغير المفاجئ فى أسلوبه وسلوكيات حياته بعد معرفتها به، فماذا يفعل مروان هل يذهب للإعتذار إلى مادي أم يبتعد عنها رغبة لقرار والده؟

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم 30 حلقة وهو مأخوذ عن القصة القصيرة التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، وتم تقديمها في عمل سينمائي في السبعينيات بطولة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وقام بالمعالجة الدرامية للمسلسل وكتابة السيناريو والحوار الكاتب والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك، وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، يناقش الكثير من القضايا الأسرية والإنسانية، أبرزها علاقة الآباء بالأبناء فى مختلف أعمارهم.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقة 21 

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي يوميًا على منصة واتش آت الرقمية في تمام الساعة 06:05 مساءً.

كما تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، للنجم خالد النبوي، يوميًا فى تمام الساعة 10:45 مساء على قناة dmc، ويتم إعادة الحلقة على نفس القناة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.

بينما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما في تمام الساعة 06:05 مساءً، وتعاد مرتين الساعة 12:00 ظهرًا، والثانية في تمام الساعة 3:30 صباحًا.

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