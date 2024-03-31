إمبراطورية ميم الحلقة 20 | خالد النبوى يطلب من مايان السيد الابتعاد عن نجله

يبحث عدد كبير من متابعى مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، عن تفاصيل أحداث الحلقة 20 التى شهدت الكثير من المفاجآت، خاصة بعد توتر العلاقة بين مروان - نور النبوي، و مادي - مايان السيد، بسبب غيرة كلا منهما على الآخر بصورة غير لائقة، خاصة بما فعلته مادي - مايان السيد، بعدما شاهدت مروان يتحدث مع إحدى زميلاته فى الجامعة.

مايان السيد في مسلسل إمبراطورية

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20 | خالد النبوي يطلب من مايان السيد الابتعاد عن نجله تماما

توالت أحداث الحلقة 20 مسلسل إمبراطورية ميم، وقام مختار أبو المجد - خالد النبوي، بالذهاب إلى مقابلة مادي - مايان السيد، وطلب مختار من مادي، أن تبعد عن نجله مروان - نور النبوي بعد أن لاحظ تغير كبير فى سلوكه وأسلوبه بعد معرفتها.

مسلسل إمبراطورية

خالد النبوي يتحدث مع نجله فى أمور عديدة ولا يتمالك دموعه

ومن ثم قام مختار - خالد النبوي، بالاعتذار إلى نجله مروان - نور النبوي، مؤكدا له أن ما فعله بسبب خوفه عليه، وتحدث الثنائي سويًا عن أمور عديدة منها بيع المنزل إلى شركة يحيى شاكر العقارية، وتطرق الحديث إلى الأسباب التى تجعل مختار يرفض بشدة بيع المنزل، فى مشهد مؤثر للغاية وأصبح لا يتمالك دموعه بسبب ذكرياته في المنزل التي مر عليها سنوات طويلة .

مسلسل إمبراطورية

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم 30 حلقة وهو مأخوذ عن القصة الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، نورهان منصور، وعمر زهران وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، ومن إخراج محمد سلامة.