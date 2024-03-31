بيتر ميمي: "الحشاشين" من المسلسلات الثقيلة وحاولنا التبسيط قدر الإمكان على المشاهد

قال المخرج بيتر ميمي، إن مسلسل الحشاشين من المسلسلات الثقيلة، مضيفًا: "مسلسل مش سهل على أي حد يستوعب كل حاجة فيه بسرعة".

وأضاف "ميمي" خلال حواره لبرنامج "الراديو بيضحك" عبر إذاعة "راديو 9090": "في ناس فهمت من الأول وناس فهمت بعدين وناس لسة هترجع تتفرج من الأول".

وتابع: "كنا نحاول أن نبسط دائمًا للمشاهد إحنا فين وإيه هي الدولة السلجوقية اللي دلوقتي جزء من إيران والعراق، وفي ناس فهمت وناس لا".

واستكمل: "متوقع بعد رمضان كمان إن الناس هتتفرج على المسلسل".