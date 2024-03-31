ميرنا نور الدين تكشف لـ"الدستور" كواليس مشاركتها في "الحشاشين"

أثار مسلسل الحشاشين نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته مع بداية شهر رمضان بسرد قصة حسن الصبّاح في شكل دراما تاريخية، ما جعله يتصدر ترندات مواقع البحث الشهيرة (جوجل)، ويخوض بطولته كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين بدور زوجته.

وأعربت ميرنا، لـ"الدستور"، عن سعادتها الشديدة بردود الأفعال القوية التي تلقتها عن دور “دنيا زاد”، مؤكدة أن فخر كبير لأي فنان المشاركة في عمل ضخم مثل الحشاشين، والذي يعتبر عودة قوية للأعمال الدرامية التاريخية، الذي كانت تفتقدها الدراما التلفزيونية المصرية خلال الأعوام الماضية.

وأضافت:"تحمست جدًا عندما عرض المخرج بيتر ميمي المشاركة في العمل، خاصة أن شخصية "دنيا زاد" من الشخصيات الأساسية المقربة لحسن الصباح، إضافة إلى المؤلف عبد الرحيم كمال الذي أبدع في كتابة عمل درامي مقتبص من التاريخ، لشخصية حسن الصباح التي كنت على علم بوجودها في عالمنا في حقبة زمنية قديمة، لكن لم أكن على علم بأعماق الشخصية والأحداث التي أبرزها المسلسل، فضلًا عن الشركة المنتجة المحترمة".

وأكدت أنها عندما قرأت السيناريو، وجدت عمل توفرت فيه كل عوامل النجاح، لافتة إلى أنها تحمست لتقديم شخصية “دنيا زاد” زوجة حسن الصباح التي استفزتها لتجسيدها، ويعتبر العمل بصمة مشرفة في مسيرة أي فنان لأنه يناقش حقبة زمنية هامة في تاريخ مصر والدول الإسلامية، لم تطرق إليها الدراما من قبل.

ويعرض الحشاشين كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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