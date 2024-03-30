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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي.. ملخص الحلقة 19

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

يواصل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 19، نجاحه الكبير، منذ عرض الحلقة الأولى، بطولة أمير كرارة ونخبة من الفنانين.
 

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 19

تحفظ "فاروق" على "سامية"، ليبتز ياسين بها، ويتصل به من هاتفها المحمول ويخبره بأن سامية معه، ويحذره ياسين من الاقتراب من سامية، وأنها ليس لها علاقة بالمشاكل التي بينهما، فيسخر منه فاروق ويخبره بأن سامية تحبه حتى إنها أنكرت معرفتها به؛ لتضحي بنفسها من أجله.

كشف “ياسين” خيانة أحد رجال المعلم “هريدي” الذي يساعده في البحث عن “نسمة”، واخبر “هريدي” بما رآه من أحد رجاله اثناء بحثه عن نسمة، ليكتشف “هريدي” حقيقة الأمر، ويعتبر “ياسين” انقذه من الغدر الذي كان ينوي عليه أحد رجاله بالتعاون مع اعداءه.

وقرر “هريدي” مساعدة “ياسين” بالسفر معه إلى القاهرة، ووقف “فاروق” لما يفعله معه من شر وانتقام دون توقف، وجمع رجاله في القاهرة بالأسلحة ليهجموا على منزل فاروق، وانقاذ “سامية منه” وهو ما اعتبره العلن هريدي رد للجميل الذي فعله معه “ياسين” منذ قليل.

نجح “ياسين” بمساعدة المعلم هريدي والمعلم سعيد في الوصول إلى المكان الذي تتواجد فيه سامية تحت رقابة رجال “فاروق”، وأثناء هروبهما، أطلق أحد الرجال طلقا ناريا أصاب “سامية في ذراعها، مما أصاب ”ياسين" بالذعر، ولكنه اطمأن عندما وجده جرحا سطحيا سهل علاجه دون التأثير عليها.

أجرت “رقية” ملك قورة، اختبار حمل منزلي ليظهر إيجابياته وتعلن حملها من فاروق، مما يغمر فاروق بالسعادة خاصة أنه يحبها منذ الطفولة، وكان يتمنى أن ينجب منها أطفالا، وذلك بعد إجهاض زوجته الأولى “داليا” التي رفض عودتها للمنزل بعدما غادرت غاضبة بسبب “رقية” واهتمامه الزائد بها.

وانتهت أحداث الحلقة 19 من مسلسل بيت الرفاعي بفشل “ياسين” العثور على نسمة، خاصة وأنه ذهب لمنزل والدها كما ذكر في بطاقتها الشخصية، ولكن الرجل انكر بانه لديه بنات من الأساس، مما أثار ذهول ياسين، ومن المقرر أن تكشف الحلقة 20 غدا تطورات جديدة في أحداث العمل.

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 19

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 19.. حمل رقية وفاروق يعثر على منزل سامية


مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 20

يعتبر مسلسل بيت الرفاعي ضمن قائمة مسلسلات المتحدة لرمضان 2024 الجاري، وتذاع الحلقة 20 مساء اليوم السبت على قناة ON الساعة 9 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.


مسلسل بيت الرفاعي مواعيد وقنوات عرض الحلقة العشرون

يذاع مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20 اليوم على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.


قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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