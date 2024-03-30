السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20.. والدة فاروق تشجعه بطمأنة طليقة ياسين لاستغلالها مستقبلا

جريدة الدستور

يستمر مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20 في مفاجأة الجمهور باحداثه الجديدة والغير متوقعة، والمليئة بالإثارة والتشويق، ويخوض بطولته النجم أمير كراة ونخبة من الفنانين، بقيادة المخرج أحمد جلال.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20

حرص “صلاح” احمد عبدالله على الذهاب إلى “فاروق” احمد رزق، في شركته السياحية، ليستغيث به بأن يطمان زوجته وطليقة “ياسين” أمير كرارة، “هند” إيناس كمال، التي قررت السفر برفقة ابنتها وتركه بسبب خوفها من الصراع الكبير بين “فاروق” و “ياسين”، خاصة وان الاول قام بخطف ابنتها لابتزاز الثاني.

مسلسل المعلم الحلقة 20.. مصطفى شعبان يصل بالمخدرات وسط انتشار أمني مكثّف

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5.. حسن يسرح العمالة من المحل الخاص به

سخر “فاروق” من طلب “صلاح” ورفض أن يساعده، حيث يعتبر طلبه تقليل من رجولته كـ زوج لا يستطيع السيطرة على زوجته ايقاف قرارها بالسفر، ولكن انفعل “صلاح” وطلب مساعدته مثلما ساعده من قبل في العثور على ياسين، خاصة وانه السبب في خوف زوجته “هند” بعد اختطاف ابنتها.

لاحظت “ناهد شعور ”فاروق" بالضيقة، لتعلم ما حدث بينه وبين “صلاح” فتؤيد طلب “صلاح”، وشجعت ابنها فاروق على الذهاب لطمأنة “هند” بانها بعيد عن الصراع بينه ووبين ياسين، بل ويقنعها بأنه غير رأيه في الانتقام من ياسين نظرًا لانشغاله بحياته الزوجية وانتظاره لطفل جديد، وذلك لاستغلالها في المستقبل للعثور على ياسين.

يهمك أيضا:

txt

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20.. يحيي يشك في فاروق وهند تقرر السفر

txt

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20.. ياسين يتورط في أزمة جديدة بسبب الآثار

وذهب “فاروق” بالفعل إلى منزل “هند” في حضوور زوجها “صلاح” وحاول ان يقنعها بانه لم يقصد خطف “حبيبة” كما اعتقدت، مؤكدًا انه لم يفعل ذلك مجددًا، ولكن يبدو على “هند” انها لم تقتنع.

 

قصة مسلسل بيت الرفاعي 

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب النجم امير كرارة كل من أحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
 

مسلسل حق عرب الحلقة 20.. عبد ربه ينهي حياة سعيد الجن في المريحة

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5.. بسمة ضيفة شرف الحلقات المقبلة

مسلسل بيت الرفاعي بيت الرفاعي موعد عرض بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد اعادة مسلسل بيت الرفاعي قصة مسلسل بيت الرفاعي أبطال مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل امير كرارة مسلسل امير كرارة أمير كرارة قنوات عرض بيت الرفاعي قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة العشرون من بيت الرفاعي بيت الرفاعي الحلقة العشرون بيت الرفاعي الحلقة 20 الحلقة 20 من مسلسل بيت الرفاعي الحلقة العشرين من مسلسل بيت الرفاعي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20.. يحيي يشك في فاروق وهند تقرر السفر

مخرج "حق عرب": سينرجي وفرت الإمكانيات لتقديم عمل كبير.. والمتحدة صنعت فارقا في الدراما المصرية

مسلسل بيت الرفاعي.. ملخص الحلقة 19

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 19

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 19.. حمل رقية وفاروق يعثر على منزل سامية

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 19.. إصابة سامية بطلق نارى وياسين يعود للمنيا

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 19.. ياسين يكشف خيانة أحد رجال المعلم هريدي

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 19.. فاروق يبتز ياسين بخطف سامية

الأكثر قراءة

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

القبض على أجنبي يستدرج زبائن لممارسة الدعارة في الإسكندرية

اقتصاديون: توقعات بتراجع أسعار السلع واستقبال استثمارات جديدة

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية