مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20.. والدة فاروق تشجعه بطمأنة طليقة ياسين لاستغلالها مستقبلا

يستمر مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20 في مفاجأة الجمهور باحداثه الجديدة والغير متوقعة، والمليئة بالإثارة والتشويق، ويخوض بطولته النجم أمير كراة ونخبة من الفنانين، بقيادة المخرج أحمد جلال.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20

حرص “صلاح” احمد عبدالله على الذهاب إلى “فاروق” احمد رزق، في شركته السياحية، ليستغيث به بأن يطمان زوجته وطليقة “ياسين” أمير كرارة، “هند” إيناس كمال، التي قررت السفر برفقة ابنتها وتركه بسبب خوفها من الصراع الكبير بين “فاروق” و “ياسين”، خاصة وان الاول قام بخطف ابنتها لابتزاز الثاني.

سخر “فاروق” من طلب “صلاح” ورفض أن يساعده، حيث يعتبر طلبه تقليل من رجولته كـ زوج لا يستطيع السيطرة على زوجته ايقاف قرارها بالسفر، ولكن انفعل “صلاح” وطلب مساعدته مثلما ساعده من قبل في العثور على ياسين، خاصة وانه السبب في خوف زوجته “هند” بعد اختطاف ابنتها.

لاحظت “ناهد شعور ”فاروق" بالضيقة، لتعلم ما حدث بينه وبين “صلاح” فتؤيد طلب “صلاح”، وشجعت ابنها فاروق على الذهاب لطمأنة “هند” بانها بعيد عن الصراع بينه ووبين ياسين، بل ويقنعها بأنه غير رأيه في الانتقام من ياسين نظرًا لانشغاله بحياته الزوجية وانتظاره لطفل جديد، وذلك لاستغلالها في المستقبل للعثور على ياسين.

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وذهب “فاروق” بالفعل إلى منزل “هند” في حضوور زوجها “صلاح” وحاول ان يقنعها بانه لم يقصد خطف “حبيبة” كما اعتقدت، مؤكدًا انه لم يفعل ذلك مجددًا، ولكن يبدو على “هند” انها لم تقتنع.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب النجم امير كرارة كل من أحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

