السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5.. بسمة ضيفة شرف الحلقات المقبلة

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

تحل الفنانة بسمة ضيفة شرف بالحلقة الخامسة من مسلسل بدون سابق إنذار، وتقوم بدور حبيبة مروان السابقة والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين، ويعرض المسلسل ضمن السباق الرمضاني في النصف الثاني من شهر رمضان، على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

txt

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5.. مروان يهادي عمر بـ"ووكي توكي"

txt

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5.. عماد يتشاجر مع والده بسبب زيجاته المتعددة

 

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 6 

وتُعرض الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب وهو العرض الأول للمسلسل.

مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة

ويبحث الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب اذان المغرب على قناة DMC.

يهمك أيضا:

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama ومنصة whatch it.

ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة DMC drama.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار 

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

 

مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. سوزان نجم الدين تتعجب من رفض حسن الصباح قتل سارة الشامي

مسلسل محارب الحلقة 20.. أحمد زاهر يطالب بإعدام محارب فى أولى جلسات الحكم

مسلسل بدون سابق انذار بدون سابق إنذار موعد عرض بدون سابق إنذار موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار موعد اعادة مسلسل بدون سابق إنذار قصة مسلسل بدون سابق إنذار أبطال مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض مسلسل آسر ياسين مسلسل آسر ياسين آسر ياسين قنوات عرض بدون سابق إنذار قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار موعد مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الخامسة من بدون سابق إنذار بدون سابق إنذار الحلقة الخامسة بدون سابق إنذار الحلقة 5 الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الخامسة من مسلسل بدون سابق إنذار مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

اقتصاديون: توقعات بتراجع أسعار السلع واستقبال استثمارات جديدة

مسلسل حق عرب الحلقة 20.. علي شقيق السويركي يتبرأ من عرب ويتلقى إهانة بسبب عمل أمه

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية