مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. سوزان نجم الدين تتعجب من رفض حسن الصباح قتل سارة الشامي

شهدت الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز تعجب ألينار والتي تلعب دورها في المسلسل الفنانة سوزان نجم الدين من القرار بعدم قتل سارة الشامي على الرغم من الذهاب لرؤية يحيى خلسة وعدم إنصياعها للأوامر.

احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20



وبعد معرفة ألينار، خلال احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20 بقرار حسن الصباح بعدم قتل سارة الشامي خرجت وهي منزعجة لتواجه زيد بن سيحون والذي يلعب دوره أحمد عيد، حيث تجاوز معها في الحديث وبدأت ألينار في دخول صراع معه أحمد عيد ضمن أحداث المسلسل، فيما يحاول أحمد عيد السيطرة على ألينار لتكون في صفه.

مسلسل الحشاشين



وبدت ألينار في احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20 وهي تتوعد سارة الشامي بعد مخالفتها للأوامر ورفض حسن الصباح قتلها.



مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 21

يمكنك مشاهدة الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 21 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات العرض

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 21 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين قصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هو حسن الصباح، والتى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.