الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بقينا اتنين.. موعد إعادة الحلقة 5 وأبرز أحداثها

مسلسل بيقينا إتنين
مسلسل بيقينا إتنين

شهدت حلقات مسلسل بقينا اتنين الذي، يخوض بطولته النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير، تفاعلا كبيرا من الجمهور منذ انطلاق أولى حلقات العمل ضمن موسم مسلسلات النصف الثاني للمارثون الرمضاني الحالي.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد إعادة الحلقة 5

وعلى مدار 5 حلقات شهدت أحداث مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف، تصاعد كبير وتطور في الأحداث بين جميع صناع العمل.


وتعاد حلقات مسلسل بقينا إتنين عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا، فيما تعاد عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.

مسلسل بقينا اتنين تفاصيل احداث الحلقة 5 
 

شهدت أحداث الحلقة الخامسة تطورا كبيرا في الأحداث حيث شهدت اشتباك بين “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير مع “ياسمين” التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف ومع ابنته ريم، ويحاول استشكاف حقيقة الصورة التي يتواجد فيها زين الذي يجسد دوره الفنان تامر فرج وهو خطيب “ياسمين” السابق، فتكشف ريم ابنتهم أنها هي التي أتت بالصورة من منزل خالتها بعدما شاهدتها، وارادت أن تستكشف حقيقة الأمر.

يذهب “زين” لمنزل والدته ويبلغها أنه لازال يحب ياسمين وجاءت عودته من أوروبا بعدما سمع بقصة طلاق ياسمين، ويبلغ والدته أنه لن يتزوج غيرها.

مسلسل بقينا اتنين.. تفاصيل أحداث الحلقة 5

مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 6

وتعرض الحلقة 6 من مسلسل بقينا اتنين اليوم الأحد عبر قنوات سي بي سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.


مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة

تعرض الحلقة السادسة من مسلسل بقينا اتنين عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة 6.05 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا، فيما تعرض الحلقة السادسة عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.


أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا إتنين" يشارك في بطولته كل من شريف منير، رانيا يوسف، ياسر الطوبجي، وعزت زين، ونبيل علي ماهر، و إدوارد، صلاح عبد الله، مروة عبد المنعم، ميمي جمال، محمد نشأت، والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

 

مسلسل بقينا إتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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