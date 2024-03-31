"بقينا اتنين" الحلقة 6.. والدة تامر فرج تبحث له عن عروسة

كشفت الحلقة 6 من مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير رفض والدة تامر فرج الذي يجسد دور “زين” خلال الأحداث زواجه من بنت خالته “ياسمين” التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف.

وشهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل بقينا اتنين والمعروض حاليا عبر قنوات سي بي سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية إبلاغ والدة زين بأنها تبحث له عن عروسة من أجل الزواج منها وطلبت منه أن يذهب معها إلى منزل صديقتها من أجل رؤية أبنتها لرغبتها الزواج منها.

ورفض زين طلب والدته وقال لها انه يريد الزواج من “ياسمين” لترد عليه بغضب شديد وقالت له إنها بالرغم من كونها إبنة شقيقتها إلا إنها لا ترغب أن يتزوج منها وطلبت منه أن لا يسافر مرة إخرى إلى أوروبا وأن يتزوج ويستقر بجانبها.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.



أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

شريف منير

رانيا يوسف

إدوارد

ميمي جمال

يوسف عثمان

نانسي هلال

تامر فرج

طارق عبد العزيز

مروة عبد المنعم

عمر طلعت زكريا

ياسر الطوبجي

عزت زين

عزة لبيب

تأليف أماني التونسي

إخراج طارق رفعت

إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.



مسلسل "بقينا اتنين" الحلقة السادسة يعرض حصريا عبر شاشة قناة سي بي سي العامة في تمام الساعة 12 صباحا والإعادة في تمام الساعة 11.15 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 6.30 صباحا.

فيما تعرض الحلقة السادسة من مسلسل بقينا اتنين عبر قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة 6.05 مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير عبر منصة واتش إت الرقمية مقابل اشتراك مادي.