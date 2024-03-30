السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 5.. تامر فرج يعترف بحبه لرانيا يوسف

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

مفارقات عديدة شهدتها الحلقة الخامسة من مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير والمعروض حاليا ضمن الماراثون الرمضاني.

وخلال أحداث الحلقة 5 من  مسلسل بقينا اتنين ذهب “زين” الذي يسجد دوره الفنان تامر فرج إلى منزل والدته ليبلغها أنه لايزال يحب “ياسمين" الذي تجسد دورها النجمة رانيا يوسف والمتزوجة من “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير.

وأفصح “زين” لوالدته إنه جاء إلى مصر بعد فترة من الهجرة إلى أوروبا دامت لأكثر من 25 عاما بعدما علم بقصة طلاق “ياسمين” و"أدهم" عبر مواقع التواصل الاجتماعي ابلغ والدته أنه يريد الزواج منها.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا اتنين" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول المسلسل قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

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أبطال مسلسل بقينا اتنين

"بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروة عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد آخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "cbc" و"cbc دراما" ومنصة WATCH IT.


ويعرض مسلسل بقينا اتنين عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية

قناة CBC DRAMA: البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC العامة البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

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