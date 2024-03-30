السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 5.. شريف منير يدخل فى نوبة غضب

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل "بقينا اتنين"

حالة من الغضب انتابت أدهم الذي يجسد دوره الفنان شريف منير في الحلقة الخامسة من مسلسل "بقينا اتنين" الذي يخوض بطولته النجمة رانيا يوسف والمعروض حاليا عبر قنوات سي بي سي الفضائية ومنصة واتش إت الرقمية.

وشهدت الحلقة 5 من مسلسل "بقينا اتنين" انفجار أدهم الذي يجسد دوره الفنان شريف منير في وجه الجميع وذلك بعد أن غادر زين الذي يجسد دوره الفنان تامر فرج وهو الخطيب السابق لزوجته ياسمين الذي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف بعد زيارته لهم عقب عودة من السفر.

واشتبك أدهم مع زوجته ياسمين وابنته ريم ويحاول استكشاف حقيقة الصورة التي يتواجد فيها زين وياسمين معًا داخل منزله فتكشف ريم ابنتهما عن أنها هي التي أتت بالصورة من منزل خالتها بعدما شاهدتها، وأرادت أن تستكشف حقيقة الأمر.
 

مسلسل "بقينا اتنين" الحلقة 4
 

يعرض مسلسل "بقينا اتنين" عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية:

  • قناة CBC DRAMA: البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
  • قناة CBC العامة البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

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قصة مسلسل "بقينا اتنين"

مسلسل "بقينا اتنين" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي حول 15 حلقة فقط ويعرض العمل ضمن أعمال النصف الثاني لموسم رمضان 2024.

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ويشارك في بطولة مسلسل "بقينا اتنين" بجانب شريف منير ورانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

  • الفنان إدوارد
  • الفنان صلاح عبدالله
  • الفنانة مروة عبدالمنعم
  • الفنانة ميمي جمال
  • الفنان عزت زين
  • الفنان محمد نشأت
  • الظهور الأخير للفنان الراحل طارق عبدالعزيز
  • المسلسل من تأليف أماني التونسي
  • إخراج طارق رفعت
  • إنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.
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