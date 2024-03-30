مسلسل مليحة الحلقة 5.. وفاة جدّ مليحة بعد أن نجا من المركبة المفخخة

بعد أن نجا من الموت عندما أنقذه الضابط أدهم لقي الشيخ أبوعمار جد مليحة ضمن أحداث مسلسل مليحة الحلقة 5 حتفه، وذلك بعد أن أصيب في ذراعه مكث في المستشفى عدة أيام.

أحداث مسلسل مليحة الحلقة 5



وضمن أحداث مسلسل مليحة الحلقة 5، في داخل المستشفى أقام الضابط أدهم والذي أنقذه من المركبة المفخخة من قبل أحد العناصر الإرهابية، حيث أصيب هو الآخر ضمن الواقعة.

وضمن أحداث مسلسل مليحة الحلقة 5، خلال مكوثهما في حجرة وواحدة داخل المستشفى توطدت العلاقة بين الضابط أدهم والجد أبوعمار، وهو ما جعل الأخير يطلب من أدهم أن يصل إلى واحد من بدو سيناء وهو الشيخ سالم العابد، ويساعدهما في الخروج إلى غزة، حيث كان له فضل عليهم من فترة في دخولهم إلى ليبيا إذ استضافهما وأكرمهما.



إذ أوضح حينها الشيخ أبوعمار أنه يشعر بدنو أجله، لذا فهو يريد أن يدفن في بلده وليس بعيدًا عنه.

وكان قد طلب جد مليحة تناول إحدى الأكلات الفلسطينية وهي "قلاوية البندورة" ولكن لم يمنحه القدر أن يتناولها، حيث فوجئت مليحة بعد تجهيز مكوناتها بوجه أدهم الواجم لتعرف منه ما حدث لجدها فتصرخ باكية وتصرخ معها جدتها.

قصة مسلسل مليحة

وتدور قصة مسلسل مليحة حول فتاة فلسطينية شابة تحمل الاسم نفسه "مليحة" قد هاجرت مع أسرتها وهي طفلة من فلسطين إلى ليبيا عقب انتفاضة عام 2000، وعملت كممرضة هناك إلى أن تقرر العودة إلى ديارها في فلسطين وبالطبع فهي تواجه بالعديد من الصعوبات.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين ودياب وأمير المصري، سيرين خاص، وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم هم أبطال مسلسل مليحة، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.