السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مليحة الحلقة 5.. وفاة جدّ مليحة بعد أن نجا من المركبة المفخخة

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

بعد أن نجا من الموت عندما أنقذه الضابط أدهم لقي الشيخ أبوعمار جد مليحة ضمن أحداث مسلسل مليحة الحلقة 5 حتفه، وذلك بعد أن أصيب في ذراعه مكث في المستشفى عدة أيام.

 

أحداث مسلسل مليحة الحلقة 5


وضمن أحداث مسلسل مليحة الحلقة 5، في داخل المستشفى أقام الضابط أدهم والذي أنقذه من المركبة المفخخة من قبل أحد العناصر الإرهابية، حيث أصيب هو الآخر ضمن الواقعة.

مسلسل مليحة يظهر كيف سيطر قرار العودة على ذهن الطفل الفلسطيني

مسلسل مليحة.. ملخص الحلقة 4: قرار العودة لفلسطين

وضمن أحداث مسلسل مليحة الحلقة 5، خلال مكوثهما في حجرة وواحدة داخل المستشفى توطدت العلاقة بين الضابط أدهم والجد أبوعمار، وهو ما جعل الأخير يطلب من أدهم أن يصل إلى واحد من بدو سيناء وهو الشيخ سالم العابد، ويساعدهما في الخروج إلى غزة، حيث كان له فضل عليهم من فترة في دخولهم إلى ليبيا إذ استضافهما وأكرمهما.


إذ أوضح حينها الشيخ أبوعمار أنه يشعر بدنو أجله، لذا فهو يريد أن يدفن في بلده وليس بعيدًا عنه.
وكان قد طلب جد مليحة تناول إحدى الأكلات الفلسطينية وهي "قلاوية البندورة" ولكن لم يمنحه القدر أن يتناولها، حيث فوجئت مليحة بعد تجهيز مكوناتها بوجه أدهم الواجم لتعرف منه ما حدث لجدها فتصرخ باكية وتصرخ معها جدتها.

مسلسل مليحة الحلقة 5..أدهم يخرج من المستشفي ومليحة تبكي أمامه

تفاصيل الحلقة 5 من مسلسل مليحة لـ "دياب وميرفت أمين"

قصة مسلسل مليحة 

وتدور قصة مسلسل مليحة حول فتاة فلسطينية شابة تحمل الاسم نفسه "مليحة" قد هاجرت مع أسرتها وهي طفلة من فلسطين إلى ليبيا عقب انتفاضة عام 2000، وعملت كممرضة هناك إلى أن تقرر العودة إلى ديارها في فلسطين وبالطبع فهي تواجه بالعديد من الصعوبات.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين ودياب وأمير المصري، سيرين خاص، وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم هم أبطال مسلسل مليحة، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

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