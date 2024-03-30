مسلسل مليحة الحلقة 5..أدهم يخرج من المستشفي ومليحة تبكي أمامه

شهد مسلسل مليحة خلال الحلقة الخامسة التي عرضت قبل قليل على عدد من القنوات والمحطات الفضائية ضمن دراما الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

تفاصيل احداث مسلسل مليحة الحلقة 5

وجاء في احداث مسلسل مليحة الحلقة 5 ، أن الممرضة أخبرت أدهم "دياب"، بأن الطبيب كتب له على خروج من المستشفى، ليغادرها غدا، بينما سيبقى جد مليحة "أنور خليل"، يومين حتى تمام شفائه من الإصابة، كما تجمع العائلة بأكملها للاحتفال بعيد ميلاد على "أمير المصري"، وسط غياب أدهم.

كما تأثرت الفتاة الفلسطينية مليحة خلال احداث مسلسل مليحة الحلقة 5 ، خلال حديثها مع أدهم عن والديها، إذ سألها عن السلسلة التي برقبتها، لتخبره أنها آخر الأشياء الباقية معها من والدتها الراحلة قبل أن ترحل في حضنها، لتبكي متأثرة عندما تذكرت مشهد مقتل والدتها، ولكن يحاول أدهم منحها القوة لتتحمل من أجل جدها وجدتها، فهى الآن أصبحت قوتهما.

قصة مسلسل مليحة

وتدور قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودةة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة من بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركةD S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية