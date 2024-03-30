السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مليحة.. ملخص الحلقة 4: قرار العودة لفلسطين

مشهد من مسلسل مليحة
مشهد من مسلسل مليحة

مع عرض الحلقة الرابعة منه تواصل حلقات مسلسل مليحة إثارة إعجاب الكثير من المتابعين الذين أشادوا بمستواها الفني والدرامي الذي تظهر عليه حتى الآن، إذ يحظي مسلسل مليحة بنسب مشاهدة مرتفعة نتيجة اهتمام الشعب المصري بالقصة التي يتناولها وهي قصة قضية العالم العربي والإسلامي القضية الفلسطينية.

في السطور التالية نسرد ملخص أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل مليحة

مسلسل مليحة ملخص الحلقة 4 

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل مليحة تواصل والدة أدهم معه والاطمئنان عليه بعد أن أغشي عليها في الحلقة السابقة بسبب ظنها أنه كان ضمن الشهداء الذين استشهدوا بسبب العملية الإرهابية التي قامت بها بعض العناصر، في محاولة لاختراق الحدود المصري، كذلك  شهدت الحلقة 4 اطمئنان مليحة وأدهم على جدها المصاب، وتحسن حالته.

وخلال الحلقة الرابعة من مسلسل مليحة قررت الفتاة الفلسطينية مليحة العودة إلى فلسطين، وقالت لزميلها الدكتور هشام الذي جاء معها إلى مصر بعد تعرض من لها ومنطقتها إلى الانفجار أنها تنوي إلى الذهاب الى السفارة الفلسطينية بالقاهرة بعد أن تتحسن حالة جدها الصحية، ثم ستحضر أوراقها بعد ذلك من أجل العودة إلى ديارها في غزة.

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وهو الأمر نفسه الذي أوصى جد "مليحة" زوجته بها قائلًا "أن عليها أن تعود هي ومليحة إلى أرض الوطن لأنه يشعر أن أجله قد اقترب".

كذلك وخلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل مليحة سأل أبو عمار جد مليحة المصاب في المستشفي المقدم أدهم دياب عن الشيخ سالم في سيناء ليساعدهم في العودة إلى غزة، وحكى له عن معرفتهم السابقة به قائلاً: «الشيخ سالم جدوده وقفوا معانا ضد عدونا وعدوكم، ومن 12 سنة هو وقف جنبنا وضايفنا في بيته واحنا في طريقنا لليبيا.. بدنا يساعدنا عشان نرجع مرة تانية على غزة ما بدي أموت بعيد عن أرضي».

أبطال مسلسل مليحة 

ومسلسل مليحة من بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركةDS+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

 

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