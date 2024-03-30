"مسلسل مليحة" يشعل السوشيال ميديا بقضية الفلسطينين أصحاب الأرض حيث يسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين وصراعهم من أجل إعادة وطنهم إليهم بعدما احتلهم الصهاينة منذ عدة سنوات مما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض أولى حلقاته يوم 16 رمضان.

"مسلسل مليحة" يشعل السوشيال ميديا بقضية الفلسطينين أصحاب الأرض (تحليل بيانات)

"مسلسل مليحة" يشعل السوشيال ميديا بقضية الفلسطينين أصحاب الأرض حيث يروي المسلسل قصة عائلة فلسطينية كانت تعيش بالقرب من ليبيا، وفي طريق عودتها المحفوف بالمخاطر إلى فلسطين، تواجه العديد من الصعوبات والمحن، ويساعدهم ضابط من الجيش المصري في رحلتهم الشاقة للعودة إلى الديار.

وأشعل المسلسل نقاشات ساخنة بين المتابعين على السوشيال ميديا، حيث رأى الغالبية أنه يعكس بصدق معاناة الفلسطينيين وحقهم في عودة أرضهم إليهم، ونجح في لفت الأنظار إلى قضية الفلسطينين وإبراز الدور الإنساني للجيش المصري.

ومن خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، خلال اليوم الجمعة، وجدنا أن هذا العمل ضمن الأعمال المتصدرة قوائم البحث عبر السوشيال ميديا، وفي السطور التالية نقوم بتحليل تلك التفاعلات، والتي يتم تحديثها كل دقيقة من خلال الأدوات التي قمنا باستخدامها.

"شمال سيناء" الأكثر بحثًا عن "مليحة "

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الساعة 10:15 بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وبحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس المسلسل خلال الساعات الماضية، جاءت محافظة شمال سيناء بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة الإسماعيلية بموجب 49 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة بني سويف بموجب 45 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة بورسعيد بموجب 39 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة الأسكندرية بموجب 36 عملية بحث في الدقيقة.

41% يغردون عن "مليحة "

باستخدام أداة "Tweet blinder"،حظيت التغريدات المكتوبة بالنسبة الأكبر خلال اليوم، الجمعة، والحديث عن مسلسل "مليحة "، وذلك بنسبة 40%، يليها التغريدات المُعاد نشرها بنسبة 32%،يليها التغريد بالصور واللينكات نشرها بنسبة 20.5%، وفي المرتبة الأخيرة الردود على التغريدات بنسبة 7.5%.

رواد السوشيال ميديا: "حاجة عظيمة"

أما أداة "Wakelet" تم استخدامها لعرض عدد من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" منذ بداية عرض حلقات المسلسل.

أبطال المسلسل

يضم المسلسل عدد من الفنانين، وهم: ميرفت أمين ودياب وأمير المصري، سيرين خاس، وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، وغيرهم، وتأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

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