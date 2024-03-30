مسلسلات رمضان.. شخص مجهول يرسم على الحوائط بالحلقة 18 من مسلسل نورة

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة عن ماذا دار خلال الحلقة ١٨ من المسلسل الكرتوني نورة والذي يعرض على قناة سي بي سي.

وتناولت الحلقة ١٨ من المسلسل الكرتوني نورة عدد من الأحداث المختلفة خلال الحلقة ١٨ من المسلسل الكرتوني نورة والذي شهد عدد من الأحداث المختلفة ومنها ظهور شخص متخفي يقوم بالكتابة والتلوين على الحائط وذلك للاستعداد ليوم الاوبن داى الخاص بالمدرسة.

وتقوم الفتيات بمساعدة نورة بمحاولة الوصول للشخص المجهول الذي يقوم بالرسم على الحائط.

ويعاد المسلسل الكرتوني نورة فى تمام الساعة ١.١٥ مساءا وذلك على قناة cbc، خيث يتم عرض الحلقة مرة ثانية لإتاحة الفرصة للمشاهدين بمشاهدة الحلقة.

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وتعرض الحلقة ١٩ من المسلسل الكرتوني نورة، وهو ى تمام الساعة ٥.٤٥ دقيقة وذلك قبل اذان المغرب بوقت قليل حيث يجتمع عدد كبير من الاهالى قبل اذان المفرب فى انتظار المغرب ويشاهدوا مسلسل نورة والذي يقدم قيم ومبادى للأطفال ويساعد فى تطوير افكارهم.



قصة مسلسل نورة

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث

أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

ويأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.