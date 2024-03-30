تفاصيل الحلقة 5 من مسلسل مليحة لـ "دياب وميرفت أمين"

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل مليحة، أحداثا مشوقة بدأت بحديث جد مليحة "أنور خليل"، مع الضابط أدهم "دياب"، أثناء بقائهما في المستشفى.

أحداث مسلسل مليحة الحلقة 5

كما سأل جد مليحة خلال الحلقة 5، أحد الرجال في سيناء يدعى الشيخ سالم العابد، الذى ساعدهم وقت هجرته إلى ليبيا من فلسطين، ولكن قطع التواصل معه منذ 12 عاما، وطالبه أن يساعده في العودة إلى غزة ليدفن هناك.

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل مليحة، شهدت قول الفتاة الفلسطينية مليحة لزميلها الدكتورهشام الذي جاء معها إلى مصر بعد تعرض من لها ومنطقتها إلى الانفجار أنها تنوي الذهاب إلى السفارة الفلسطينية بالقاهرة بعد أن تتحسن حالة جدها الصحية، ثم أنها ستحضر أوراقها بعد ذلك من أجل العودة إلى ديارها في غزة.

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 6

مسلسل مليحة الحلقة 6 على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

كذلك يعرض مسلسل مليحة الحلقة 6 على قناة أون الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

قصة مسلسل مليحة

وتدور قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودةة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة من بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركةD S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.