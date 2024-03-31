الأحد 31 مارس 2024
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فن

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6.. رانيا يوسف في ورطة بسبب ابنها

مسلسل بقينا إتنين
مسلسل بقينا إتنين الحلقة 6

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير العديد من الأحداث الشيقة والمهمة بين “أدهم” و"ياسمين" بطلي العمل المعروض عبر قنوات CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

وخلال الحلقة 6 من مسلسل بقينا اتنين، وجدت “ياسمين” التي تجسد دورها النجمة رانيا يوسف في ورطة شديدة وذلك بعد أن أمسك طليقها “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير هاتفها ليجد رسالة مرسولة لها من مدرب إبنها يذكرها خلالها بمباراه مهمة له خلال الأيام المقبلة.

لتجد “ياسمين” حماس شديد من طليقها “أدهم” لحضور المباراة لمؤازرة نجله مما جعلها تشعر بتوتر شديد خاصة وانها تخبي على “أدهم” أن إبنه يتدرب الملاكمة وليس كرة القدم كما أخبروه لرغبته الشديدة في أن نجله يكون لاعب كرة كبير في نادي الزمالك الذي يشجعه.

وذهبت “ياسمين” على الفور لابنتها “ريم” ووالدتها “نادية” التي تجسد دورها الفنانة ميمي جمال لتخبرهم بالأمر وإنها في ورطة شديدة لتبلغها والدتها بغضب إنها كان لابد أن تصارح “أدهم” بحقيقة الأمر منذ البداية لعدم الوقوع في هذة المشكلة وتتصل ريم على الفور بحبيبها “سيف” الذي يجسد دوره الفنان يوسف عثمان لإيجاد حل لهذة المشكلة.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6.. "أدهم" يحاول مصالحة "ياسمين" وردها لعصمته

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات العرض

مسلسل "بقينا اتنين" يعرض حصريا عبر شاشة قناة سي بي سي العامة في تمام الساعة 12 صباحا والإعادة في تمام الساعة 11.15 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 6.30 صباحا.

فيما تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل بقينا اتنين عبر قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة 6.05 مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير عبر منصة واتش إت الرقمية مقابل اشتراك مادي.


أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

  • شريف منير
  • رانيا يوسف
  • إدوارد
  • ميمي جمال
  • يوسف عثمان
  • نانسي هلال
  • تامر فرج
  • طارق عبد العزيز
  • مروة عبد المنعم
  • عمر طلعت زكريا
  • ياسر الطوبجي
  • عزت زين
  • عزة لبيب
  • تأليف أماني التونسي
  • إخراج طارق رفعت
  • إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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