مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6.. صدمة ابن شريف منير بسبب رغبة والده في حضور مباراته

توتر كبير شهدته أحداث الحلقة السادسة من مسلسل بقينا اتنين الذي يخوض بطولته النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير والمعروض حاليا ضمن مسلسلات النصف الثاني من دراما رمضان.

مسلسل وبقينا اتنين الحلقة 6

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل بقينا اتنين التي عرضت اليوم الأحد صدمة كبيرة لمروان نجل “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير وذلك بعد أن ذهب إلى غرفته وأبلغه بأنه قرر حضور مباراته القادمة لمؤازرته.

وحلت صدمة كبيرة على “مروان” خاصة وأن والده يعتقد إنه يتدرب كرة قدم ولكنه يقوم بالتدريب على الملاكمة، وزادت الصدمة خاصة بعد أن أبلغه والده بأنه يكره العنف ويريده أن يبتعد دائما عن المشكلات وأن يكون شخصا متسامحا.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات العرض

يعرض مسلسل بقينا اتنين عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة 6.05 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا، فيما تعرض الحلقة السادسة عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.



أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا اتنين" يشارك في بطولته كل من شريف منير، رانيا يوسف، ياسر الطوبجي، وعزت زين، ونبيل علي ماهر، وإدوارد، صلاح عبد الله، مروة عبد المنعم، ميمي جمال، محمد نشأت، والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.