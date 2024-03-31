"بقينا اتنين" الحلقة 6.. صدمة شريف منير بعد اكتشاف مؤامرة عائلته وتدريب نجله للملاكمة

كشف “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير مؤامرة عائلته ضده في أحداث الحلقة السادسة من مسلسل بقينا اتنين الذي يخوض بطولته رفقة النجمة رانيا يوسف والمعروض عبر قنوات سي بي سي الفضائية.

وخلال أحداث الحلقة 6 من مسلسل بقينا اتنين قررت عائلة “أدهم” أن تكذب عليه وتخبره بأن مباراة نجله “يحيى” تم إلغاءها وذلك لعدم اكتشاف أمر تدريب نجله للملاكمة بدلا من كرة القدم.

وأثناء مشاهدة “أدهم” لمباراة الأهلي والزمالك شعر بأن هناك شيئا ما يحدث دون علمه خاصة وأن جميع أفراد أسرته غادرت المنزل في وقت واحد وقرر أن يذهب إلى النادي الذي يتدرب فيه نجله لمعرفة حقيقة الأمر.

وعقب وصول “أدهم” إلى النادي ذهب إلى ملعب كرة القدم ليجد أنه ليس هناك تدريبات كما أبلغه نجله بأن المباراة تم إلغاؤها وأن ستكون هناك تدريبات بدلا منها ليقوم بالسؤال عن اسم مدرب “يحيى” نجله ليبلغه فرد الأمن أن أسم هذا المدرب يتواجد داخل الصالة المغطاة وليس في ملاعب كرة القدم.

ويذهب “أدهم” على الفور للصالة المغطاة ليجد أفراد عائلته يجلسون لتشجيع “يحيى” ويرى إبنه داخل حلبة الملاكمة لتحل عليه صدمة كبيرة كما حلت صدمة كبرى على “يحيى” بعد مشاهدة والده وتنتهي الحلقة بهذا المشهد فماذا سوف تكشفه لنا الحلقات القادمة.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا اتنين" يعرض حصريا عبر شاشة قناة سي بي سي العامة في تمام الساعة 12 صباحا والإعادة في تمام الساعة 11.15 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 6.30 صباحا.

فيما تعرض الحلقة السادسة من مسلسل بقينا اتنين عبر قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة 6.05 مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير عبر منصة واتش إت الرقمية مقابل اشتراك مادي.



قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.



أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من: