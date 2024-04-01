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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.. شريف منير يوبخ رانيا يوسف ويقررا الانفصال

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير العديد من الأحداث الشيقة والمهمة بين “أدهم” و"ياسمين" بطلي العمل المعروض عبر قنوات CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7

تحدث مواجهة بين “ياسمين” التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف وأدهم الذي يجسد دوره الفنان شريف منير، ويقوم بتوبيخها بسبب خداعها له أمام الجميع، ويحدث صدام كبير بينهما ويشعر أدهم أنه شخص مغفل وأناني، وتبلغه ياسمين أنها تحاول طول الوقت الحفاظ على البيت.

ويتفقا على الطلاق بشكل رسمي، وتخرج ياسمين غاضبة ويقوم أدهم بجمع مستلزماته ليغادر المنزل، ويخلع الدبلة من يده ويتركها على السرير. 

مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف ملخص الحلقة 6

موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف الحلقة 6

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات العرض

مسلسل "بقينا اتنين" يعرض حصريا عبر شاشة قناة سي بي سي العامة في تمام الساعة 12 صباحا والإعادة في تمام الساعة 11.15 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 6.30 صباحا.

فيما تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل بقينا اتنين عبر قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة 6.05 مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير عبر منصة واتش إت الرقمية مقابل اشتراك مادي.


أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

  • شريف منير
  • رانيا يوسف
  • إدوارد
  • ميمي جمال
  • يوسف عثمان
  • نانسي هلال
  • تامر فرج
  • طارق عبد العزيز
  • مروة عبد المنعم
  • عمر طلعت زكريا
  • ياسر الطوبجي
  • عزت زين
  • عزة لبيب
  • تأليف أماني التونسي
  • إخراج طارق رفعت
  • إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.
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