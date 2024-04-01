مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.. شريف منير يوبخ رانيا يوسف ويقررا الانفصال

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير العديد من الأحداث الشيقة والمهمة بين “أدهم” و"ياسمين" بطلي العمل المعروض عبر قنوات CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7

تحدث مواجهة بين “ياسمين” التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف وأدهم الذي يجسد دوره الفنان شريف منير، ويقوم بتوبيخها بسبب خداعها له أمام الجميع، ويحدث صدام كبير بينهما ويشعر أدهم أنه شخص مغفل وأناني، وتبلغه ياسمين أنها تحاول طول الوقت الحفاظ على البيت.

ويتفقا على الطلاق بشكل رسمي، وتخرج ياسمين غاضبة ويقوم أدهم بجمع مستلزماته ليغادر المنزل، ويخلع الدبلة من يده ويتركها على السرير.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات العرض

مسلسل "بقينا اتنين" يعرض حصريا عبر شاشة قناة سي بي سي العامة في تمام الساعة 12 صباحا والإعادة في تمام الساعة 11.15 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 6.30 صباحا.

فيما تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل بقينا اتنين عبر قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة 6.05 مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير عبر منصة واتش إت الرقمية مقابل اشتراك مادي.



أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من: