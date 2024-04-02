"بقينا اتنين" الحلقة 7.. شريف منير يصف ابنه بـ"البطل الكداب"

عرضت اليوم الحلقة السابعة من مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف، والفنان شريف منير، والمعروض عبر قنوات "سي بي سي" الفضائية، ومنصة "واتش ات" الرقمية.

وشهدت الحلقة 7 من مسلسل بقينا اتنين مغادرة أدهم الذي يجسد دوره الفنان شريف منير لمنزله بعد قرار الانفصال الرسمي عن زوجته "ياسمين" التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف، يجد ابنه مروان يطلب منه البقاء ويبلغه أنه يحتاج لوجوده بجانبه، ويبكي مروان أمام والده، ويبلغه أنه حصل على مجموعة بطولات، ولكن يرد أدهم بأنه "بطل كداب" فيعتذر مروان باكيًا ولكن يصر أدهم على مغادرة المنزل.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7

ويعود أدهم للطبيب النفسي ويبلغه أنه يحاول تخطي 25 سنة من عمره، ويجاوزهم وينساهم تمامًا، فيسأله الطبيب عن أقرب أصدقائه، فيبلغه أنه لم يعد له أصدقاء وكل اهتماماته كانت شركته وبيته وعائلته فقط، في حين يدور حوار بين أدهم وابنته ريم ويعاتبها لأنها لم تبلغه بحقيقة الأمر من البداية.

فين حين تجتمع ياسمين مع الطبيب النفسي أيضًا وتبلغه بمشكلاتها المحيطة بعد رحيل أدهم عن المنزل والشركة، وجلوسه في غرفة بأحد الفنادق.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7

مسلسل بقينا اتنين.. مواعيد وقنوات العرض

مسلسل "بقينا اتنين" يعرض حصريًا عبر شاشة قناة "سي بي سي" العامة في تمام الساعة 12 صباحًا، والإعادة في تمام الساعة 11.15 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 6.30 صباحًا.

فيما تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل بقينا اتنين عبر قناة "سي بي سي" دراما في تمام الساعة 6.05 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحًا.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف، وشريف منير، عبر منصة "واتش إت" الرقمية مقابل اشتراك مادي.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من: