الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"بقينا اتنين" الحلقة 7.. شريف منير يصف ابنه بـ"البطل الكداب"

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7

عرضت اليوم الحلقة السابعة من مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف، والفنان شريف منير، والمعروض عبر قنوات "سي بي سي" الفضائية، ومنصة "واتش ات" الرقمية.

وشهدت الحلقة 7 من  مسلسل بقينا اتنين مغادرة أدهم الذي يجسد دوره الفنان شريف منير لمنزله بعد قرار الانفصال الرسمي عن زوجته "ياسمين" التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف، يجد ابنه مروان يطلب منه البقاء ويبلغه أنه يحتاج لوجوده بجانبه، ويبكي مروان أمام والده، ويبلغه أنه حصل على مجموعة بطولات، ولكن يرد أدهم بأنه "بطل كداب" فيعتذر مروان باكيًا ولكن يصر أدهم على مغادرة المنزل.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.. أدهم «شريف منير» يترك المنزل بعد صدمته في ابنه - الأسبوع
مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7

ويعود أدهم للطبيب النفسي ويبلغه أنه يحاول تخطي 25 سنة من عمره، ويجاوزهم وينساهم تمامًا، فيسأله الطبيب عن أقرب أصدقائه، فيبلغه أنه لم يعد له أصدقاء وكل اهتماماته كانت شركته وبيته وعائلته فقط، في حين يدور حوار بين أدهم وابنته ريم ويعاتبها لأنها لم تبلغه بحقيقة الأمر من البداية.

فين حين تجتمع ياسمين مع الطبيب النفسي أيضًا وتبلغه بمشكلاتها المحيطة بعد رحيل أدهم  عن المنزل والشركة، وجلوسه في غرفة بأحد الفنادق.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7

مسلسل بقينا اتنين.. مواعيد وقنوات العرض

مسلسل "بقينا اتنين" يعرض حصريًا عبر شاشة قناة "سي بي سي" العامة في تمام الساعة 12 صباحًا، والإعادة في تمام الساعة 11.15 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 6.30 صباحًا.

فيما تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل بقينا اتنين عبر قناة "سي بي سي" دراما في تمام الساعة 6.05 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحًا.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف، وشريف منير، عبر منصة "واتش إت" الرقمية مقابل اشتراك مادي.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

  • شريف منير
  • رانيا يوسف
  • إدوارد
  • ميمي جمال
  • يوسف عثمان
  • نانسي هلال
  • تامر فرج
  • طارق عبد العزيز
  • مروة عبد المنعم
  • عمر طلعت زكريا
  • ياسر الطوبجي
  • عزت زين
  • عزة لبيب
  • تأليف أماني التونسي
  • إخراج طارق رفعت
  • إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.
مسلسل بقينا اتنين بقينا اتنين موعد عرض بقينا اتنين موعد عرض مسلسل بقينا اتنين موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين قصة مسلسل بقينا اتنين أبطال مسلسل بقينا اتنين موعد عرض مسلسل شريف منير مسلسل شريف منير رانيا يوسف قنوات عرض بقينا اتنين قنوات عرض مسلسل بقينا اتنين موعد مسلسل بقينا اتنين 7 الحلقة السابعة بقينا اتنين بقينا اتنين الحلقة السابعة بقينا اتنين الحلقة 7 الحلقة 7 مسلسل بقينا اتنين الحلقة السابعة مسلسل بقينا اتنين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مجد القاسم يستعد لطرح ألبوم "باشا بشواتى"

مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف ملخص الحلقة 6

الحشاشين وحق عرب يتصدران.. تعرف على قائمة الأكثر مشاهدة بمنصة WATCH IT

إقبال جماهيرى كبير على فعاليات "هل هلالك" فى نسخته الثامنة (صور)

موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف الحلقة 6

"بقينا اتنين" الحلقة 6.. صدمة شريف منير بعد اكتشاف مؤامرة عائلته وتدريب نجله للملاكمة

"بقينا اتنين" الحلقة 6.. والدة تامر فرج تبحث له عن عروسة

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6.. صدمة ابن شريف منير بسبب رغبة والده في حضور مباراته

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. ارتفاع حصيلة قتلى الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية إلى 11

عاجل.. إجلاء المئات بعد انهيار أرضى فى كاليفورنيا الأمريكية

حقيقة وفاة محامية داخل قسم شرطة ملوى بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

احتفالات الحياة بالفوز بدورة المتحدة الرمضانية

نهائى دورى المتحدة.. عمرو الفقى يسلم الكأس للحياة

خشوع وبكاء.. صلاة التروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

"أكبرعملية اغتيال منذ سليمانى": من هو المسئول الإيرانى الذى قُتل فى دمشق؟

المسلسل الإسرائيلى الذى تخفيه نتفليكس: "لا نريد انتقادات بسبب الحرب"

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"