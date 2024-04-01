الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.. الظهور الأول للفنان إدوارد

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

عرضت اليوم الإثنين الحلقة السابعة من مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير عبر قناة سي بي سي دراما ومنصة واتش إت الرقمية.

 الظهور الأول للفنان إدوارد

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل بقينا اتنين الظهور الأول للفنان إدوارد والذي انضم لابطال العمل بعد رحيل الفنان طارق عبد العزيز والذي توفي أثناء تصوير مشاهده بالمسلسل.

الحلقة 7 من مسلسل بقينا اتنين

وخلال الحلقة 7 من مسلسل بقينا اتنين وأثناء جلوس أدهم الذي يجسد دوره الفنان شريف منير في غرفته بالفندق بعد تركه لمنزله والانفصال عن زوجته لا يجد ما يفعله من الزهق والوحده، فيتصل بصديق عمره “شريف” الذي يجسد دوره الفنان الراحل طارق عبد العزيز ويطلب لقائه.

 

ويذهب “أدهم” لـ"شريف" في إحدى المطاعم، فيقابل إدوارد الذي يجسد شخصية "ياسر" وهو صديق عمره منذ الطفولة، ويبلغه أدهم أنه يسعى لتغيير حياته بالكامل.

 

ويتراهن أدهم وياسر على أن يتعرفوا على أي فتاة في المطعم مقابل 10 آلاف جنية، ويحاول شريف منير وإدوارد التعرف على فتيات يجلسن بمفردهم فيكتشف أن أحدهما صديقة ابنته.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.. شريف منير يلجأ للعلاج النفسي

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.. شريف منير يوبخ رانيا يوسف ويقررا الانفصال

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج في ظل وجود أبناء في مرحلة المراهقة وانعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة.

 

أبطال مسلسل بقينا اتنين


مسلسل "بقينا اتنين" يشارك في بطولته كل من شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبد الله، مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و"CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

مسلسل بقينا اتنين بقينا اتنين موعد عرض بقينا اتنين موعد عرض مسلسل بقينا اتنين موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين قصة مسلسل بقينا اتنين أبطال مسلسل بقينا اتنين موعد عرض مسلسل شريف منير مسلسل شريف منير رانيا يوسف قنوات عرض بقينا اتنين قنوات عرض مسلسل بقينا اتنين موعد مسلسل بقينا اتنين 7 الحلقة السابعة بقينا اتنين بقينا اتنين الحلقة السابعة بقينا اتنين الحلقة 7 الحلقة 7 مسلسل بقينا اتنين الحلقة السابعة مسلسل بقينا اتنين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.. شريف منير يوبخ رانيا يوسف ويقررا الانفصال

مجد القاسم يستعد لطرح ألبوم "باشا بشواتى"

مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف ملخص الحلقة 6

الحشاشين وحق عرب يتصدران.. تعرف على قائمة الأكثر مشاهدة بمنصة WATCH IT

إقبال جماهيرى كبير على فعاليات "هل هلالك" فى نسخته الثامنة (صور)

موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف الحلقة 6

"بقينا اتنين" الحلقة 6.. صدمة شريف منير بعد اكتشاف مؤامرة عائلته وتدريب نجله للملاكمة

"بقينا اتنين" الحلقة 6.. والدة تامر فرج تبحث له عن عروسة

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

حقيقة وفاة محامية داخل قسم شرطة ملوى بالمنيا

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

مجلس المحافظين يتقدم باستقالته لرئيس الجمهورية قبل ساعات من حلف اليمين

تفاصيل جديدة عن المتهم الأول بقتل يمني الجنسية بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

خشوع وبكاء.. صلاة التروايح من مسجد الحسين

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

محطة تل أبيب

المزيد

"أكبرعملية اغتيال منذ سليمانى": من هو المسئول الإيرانى الذى قُتل فى دمشق؟

المسلسل الإسرائيلى الذى تخفيه نتفليكس: "لا نريد انتقادات بسبب الحرب"

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"