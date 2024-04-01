مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.. الظهور الأول للفنان إدوارد

عرضت اليوم الإثنين الحلقة السابعة من مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير عبر قناة سي بي سي دراما ومنصة واتش إت الرقمية.

الظهور الأول للفنان إدوارد

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل بقينا اتنين الظهور الأول للفنان إدوارد والذي انضم لابطال العمل بعد رحيل الفنان طارق عبد العزيز والذي توفي أثناء تصوير مشاهده بالمسلسل.

الحلقة 7 من مسلسل بقينا اتنين

وخلال الحلقة 7 من مسلسل بقينا اتنين وأثناء جلوس أدهم الذي يجسد دوره الفنان شريف منير في غرفته بالفندق بعد تركه لمنزله والانفصال عن زوجته لا يجد ما يفعله من الزهق والوحده، فيتصل بصديق عمره “شريف” الذي يجسد دوره الفنان الراحل طارق عبد العزيز ويطلب لقائه.

ويذهب “أدهم” لـ"شريف" في إحدى المطاعم، فيقابل إدوارد الذي يجسد شخصية "ياسر" وهو صديق عمره منذ الطفولة، ويبلغه أدهم أنه يسعى لتغيير حياته بالكامل.

ويتراهن أدهم وياسر على أن يتعرفوا على أي فتاة في المطعم مقابل 10 آلاف جنية، ويحاول شريف منير وإدوارد التعرف على فتيات يجلسن بمفردهم فيكتشف أن أحدهما صديقة ابنته.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج في ظل وجود أبناء في مرحلة المراهقة وانعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة.

أبطال مسلسل بقينا اتنين



مسلسل "بقينا اتنين" يشارك في بطولته كل من شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبد الله، مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و"CBC دراما" ومنصة WATCH IT.