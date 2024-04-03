"مات الولد".. مسلسل "مليحة" يُحيي ذكريات الانتفاضة واستشهاد الطفل محمد الدرة

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "مليحة" الحلقة 8.. مر أكثر من 24 عامًا على واقعة اغتيال الطفل الفلسطيني محمد الدرة الذي قتل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حضن أبيه.

وروى الجد "سامي مغاوري"لحفيده ضمن أحداث مسلسل “مليحة” تاريخ القضية الفلسطينية، مستعيدًا ذكريات اغتيال الاحتلال للطفل محمد الدرة وهو في حضن والده..

وتابع: "مات الولد..مات الولد" كانت تلك هي كلمات الأب المكلوم رثاءًا لابنه "الدرة" الذي مات غدرًا في أحضانه دون أن يستطع أن يمنع عنه شيئًا على الرغم من أنه أحاطه بجسده لكي تقع الرصاصات في جسده هو دون ابنه، إلا أن رصاصات العدو أبت أن تخترق جسد الأب لتخترق جسد الصغير وتحرق قلب أبوه والأمة العربية والإسلامية عليه إلى الأن، وليصبح الدرة رمز الألم والمعاناة في القضية الفلسطينية الذي لن يمحي ذكراه التاريخ.

فقد أصبح محمد الدرة أيقونة فلسطينية هزت ضمير العالم، وأيقونة الانتفاضة الفلسطينيّة وملهمها، وصورتها الإنسانية في مشهد لن ينساه العالم.

وولد محمد جمال الدرة يوم 22 نوفمبر 1988 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ودرس محمد حتى الصف الخامس الابتدائي.

ملخص أحداث الحلقة الثامنة

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب ما حدث في فلسطين في بداية الألفينيات، وتحديدًا الانتفاضة الثانية وأهمها أحداث اقتحام المسجد الأقصى، وأعوام الانتفاضة، والتي شهدت اغتيال الاحتلال لعدد من القادة الفلسطينيين البارزين على رأسهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس.

وذهبت "مليحة" وجدتها ألطاف خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مليحة إلى منزل الضابط أدهم لشكره على ما فعله معهما من معروف، ونتيجة للظروف التي كانت تمر بها البلاد في ذلك الوقت من أعمال شغب، لم تتمكنا كل من مليحة وجدتها من الخروج من منزل أدهم، وعائلته لذا اضطروا إلى المبيت عند منزل خاله في الشقة المجاورة لشقة عائلته.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة هو من بطولة: الفنانة ميرفت أمين،دياب، أمير المصري، سيرين خاس، روفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، إضافة إلى العديد من النجوم، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.