مسلسل محارب الحلقة 23.. أحمد زاهر يعتدي بالضرب على ابنته ملك

في بداية أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل محارب، اعتدى الفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي"، بالضرب على ابنته ملك "راندا" بسبب سرقتها هواتف رجل الأعمال “العزازي".



مسلسل محارب تفاصيل الحلقة 23



وهدد الجيوشي راندا قائلا: "بت انا تربية ارصقة ومش هعدي اللي عملتيه" في حين ساومته بان من اجل الحصول على تلك الهواتف عليها ان يكون لها نصيب مادي.

وطالبت راندا بنقابل 120 الف دولار موقابل تسليم تلك الهواتف الا انها سوف تفضح الرسائل والعمولات التي كشفتها بعد فتح الموبايلات.

لتخطط راندا منذ عده حلقات كيف سيتم استغلال ملفات الهاتف من اجل الاستفاده من زوجة العزازي وابنه لتكون لها نصيب من تلك الثروة.





مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 24

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.