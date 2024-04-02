مسلسل محارب ملخص الحلقة 22.. كيف ستغير هواتف مفقودة مصير حسن الرداد؟

مسلسلات رمضان 2024..

ينتظر الجمهور تطورات الأحداث في المسلسل الرمضاني محارب بعد تسلسل الأحداث بكثير من التعقيدات خاصة بعد انتحار شقيقه.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 22

وتنتهي أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل محارب بمعرفة مكان هواتف رجل الأعمال العزازي، ليثير هذا فضول الجمهور كيف ستغير الهواتف الغامضة مصير قضية محارب.

فبمواجهة بين زاهر وابنته بسبب هواتف العزازي والتي نجحت راندا في الحصول عليها من سارق الهواتف لتستغلها لمساومة زوجة وابن العزازي في مقابل مالي.

لتخطط راندا منذ عدة حلقات كيف سيتم استغلال ملفات الهاتف للاستفادة من زوجة العزازي وابنه لتكون لها نصيب من تلك الثروة.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 22

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل محارب

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.