الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل محارب ملخص الحلقة 22.. كيف ستغير هواتف مفقودة مصير حسن الرداد؟

مسلسل محارب
مسلسل محارب

ينتظر الجمهور تطورات الأحداث في المسلسل الرمضاني محارب بعد تسلسل الأحداث بكثير من التعقيدات خاصة بعد انتحار شقيقه.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 22

وتنتهي أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل محارب بمعرفة مكان هواتف رجل الأعمال العزازي، ليثير هذا فضول الجمهور كيف ستغير الهواتف الغامضة مصير قضية محارب.

فبمواجهة بين زاهر وابنته بسبب هواتف العزازي والتي نجحت راندا في الحصول عليها من سارق الهواتف لتستغلها لمساومة زوجة وابن العزازي في مقابل مالي.

لتخطط راندا منذ عدة حلقات كيف سيتم استغلال ملفات الهاتف للاستفادة من زوجة العزازي وابنه لتكون لها نصيب من تلك الثروة.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 22

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

موعد اعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 22

مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 22... اول مواجهه بين زاهر وابنته بسبب السرقة

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل محارب

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

 

txt

موعد اعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 22

 

مسلسل محارب محارب موعد عرض محارب موعد عرض مسلسل محارب موعد اعادة مسلسل محارب قصة مسلسل محارب ابطال مسلسل محارب موعد عرض مسلسل حسن الرداد مسلسل حسن الرداد حسن الرداد قنوات عرض محارب قنوات عرض مسلسل محارب موعد مسلسل محارب الحلقة الاولي من محارب محارب الحلقة الاولي محارب الحلقة 23 الحلقة 23 من مسلسل محارب الحلقة الاولي من مسلسل محارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

إعلامي يكشف أول صفقات الزمالك في الصيف

خناقة ستاربكس.. كواليس مثيرة فى مشاجرة فتيات التجمع (فيديو)

عيد يذهل الجميع فى "الحشاشين".. موهبة كوميدية استثنائية

المفتي: يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن ومس المصحف

المشدد 5 سنوات لعصابة الاتجار في البشر بمنطقة الوايلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق