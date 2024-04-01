مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 22... اول مواجهه بين زاهر وابنته بسبب السرقة

تبدأ أحداث الحلقة الثانية والعشرين بمواجهه بين الفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" وابنته ملك احمد زاهر "راندا" بسبب سرقة هواتف رجل الاعمال العزازي.

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 22



ليتواجهه زاهر وابنته بسبب هواتف العزازي والتي نجحت راندا في الحصول عليها من سارق الهواتف لتستغلها لمساومه زوجه وابن العزازي في مقابل مالي.

لتدعي ملك زاهر "راندا" أنها ابنة العزازي وتتفق مع سارقي الهواتف على الحصول عليها مقابل 25 ألف جنيه إلا أنه يتم ابتزازها مرة أخرى مقابل مليون جنيه.

لتستنجد راندا مدعية أن سارقي الهواتف يعتدون عليا بالخطف لتنجح في الهروب منه ليتساءل الجمهور هل ستواصل ملك زاهر ابتزاز جيهان زوجة العزازي.

ليتصرف الفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" ذات التصرف بمساومة نيرمين الفقي، اما ان يتدخل لحل مشكلتها مقابل نصف ميراثها من زوجها.

مسلسل محارب موعد عرض الحلقة 22

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.