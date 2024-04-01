الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 22.. حسام المحامي يساوم زوجة العزازي بعد ظهور هاتفه المحمول

مسلسل محارب
مسلسل محارب

شهدت الحلقة 22 من  مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد الذي يجسد دور "عزيز محارب" العديد من الأحداث المثيرة؛ من أبرزها مساومة المحامي حسام الذى يؤدى دوره الفنان أحمد زاهر، زوجة العزازي التي تؤدي دورها الفنانة نيرمين الفقي بعد ظهور هاتف العزازي الذى اختفى فى حادث مقتله؛ وتلقيها اتصال من مجهول ممن في حيازته الهاتف وطلبه 2 مليون جنيه منها مقابل تسليمها هاتف زوجها العزازي الذى يتضمن على رسائل تدينه وتدينها في قضية محارب.

مسلسل محارب الحلقة 22

في الوقت نفسه، استدعت زوجة العزازي حسام المحامي والذى سرعان ما ساومها أن تستجيب لمطالب المجهول حتي لا ينكشف أمرهما والصفقات التي أتموها من دون علم العزازي في شركته.

أحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى  يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

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مواعيد عرض مسلسل محارب

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل محارب عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يعرض يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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