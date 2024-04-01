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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب لـ"حسن الرداد" الحلقة 21.. انتحار شقيقه وزواج طليقته

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تطورت أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسل “محارب” للفنان حسن الرداد، لتنتهي الحلقة بحادث جديد بانتحار شقيق محارب قفزا من الشباك بعد محاولات هروبه من قوات الأمن في القضية المنسوبة اليه.

مسلسل محارب تفاصيل الحلقة 21

وتتواصل الأحداث تعقيدا باستمرار هروب محارب خاصة بعد مقتل الشاهد الثاني في قضية مقتل رجل الأعمال العزازي ومواصلة اتهامات الافتراء بأن محارب هو الجاني.

ووسط كل تلك المشكلات التي يمر بها محارب إلا أن طليقته تبدأ حياة جديدة بموافقة زواجها من مساعد والدها عنتر تحت ضغط دون أي شروط وباستسلام تام بعد طلاقها من محارب "حسن الرداد".

مسلسل محارب

وتكتمل الأحداث بمحاولات البحث لراندا صديقة ابنة العزازي للاستفادة منه مقابل المستندات الخطيرة التي تضمنتها هواتف والده العزازي المفقودة.

لن يقف التهديد لهنا ولكن استمر تهديد حسام الجيوشي "أحمد زاهر" لجيجي "نيرمين الفقي، بأن ابنها أصبح في محل خطر مهما ازدادت حوله قوات الحراسة وأن إذا لم تنفذ طلباته في الحصول على نصيبه من ورثها من زوجها العزازي سيقترب محارب أكثر للانتقام من ابنها.

 

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 22

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسل محارب

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

 

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.


يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.
 

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مسلسل محارب الحلقة 21.. انتحار شقيق محارب بعد حبسه

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