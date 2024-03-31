مسلسل محارب الحلقة 21.. انتحار شقيق محارب بعد حبسه

تعرض اليوم الحلقة 21 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً على قناة سي بي سي، والذي يخوض بطولته حسن الرداد وأحمد زاهر عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب لـ"حسن الرداد" الحلقة 21

تناولت الحلقة 21 من مسلسل محارب أحداث شيقة فبينما يجرى التحقيق مع إبراهيم شقيق محارب بتهمة الاتجار وتعاطي المخدرات والثراء بدون سبب.

وأنكر إبراهيم جميع التهم وأدلى أمام النيابة أن المحامي حسام هو من أعطاه كل هذه الأموال مقابل الشهادة الزور.

ودخل إبراهيم شقيق محارب في حالة انهيار عصبي بسبب تجديد حبسه مرة أخرى، وحاول الهرب من القسم ليدخل احدى الغرف ويقفز منها وتنتهي أحداث الحلقة 21 من مسلسل محارب.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساءً والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساءً والإعادة الساعة 1.30 مساءً.