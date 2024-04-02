مسلسل محارب الحلقة 23.. مليونا جنيه لأصحاب محلات الموبايلات مقابل صمتهم

تعرض اليوم الحلقة 23 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً على CBC والذي يخوض بطولته حسن الرداد وأحمد زاهر عبر شاشة CBC حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 23

اتفق المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر) ضمن أحداث الحلقة 23 من مسلسل محارب مع أصحاب محل الموبايلات على مسح النسخ الذين يملكونها من موبايلات العزازي ومحاميه مقابل مبلغ من المال واتفقوا على مليوني جنيه مقابل هذه الملفات التي تم فتحها على موباليلات العزازي فيما أعاد أحمد زاهر موبايل العزازي لزوجته انجي “نرمين الفقي” ولكن احتفظ بموبايل المحامي وصفي معه.

ويظل محارب هاربًا من الشرطة ويفكر في الوصول إلى رامي لأنه الشاهد الوحيد على عدم قتل العزازي والمحامي وصفي ضمن أحداث الحلقة 23 من مسلسل محارب.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل محارب مواعيد عرض الحلقة 24

ويعرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على CBC حصريًا الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.