مسلسل محارب الحلقة 21 .. أحمد زاهر يهدد نرمين الفقي

تعرض اليوم الحلقة 21 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً على قناة سي بي سي، والذي يخوض بطولته حسن الرداد وأحمد زاهر عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

أحداث مسلسل محارب لـ"حسن الرداد" الحلقة 21

بدأت الحلقة الجديدة من مسلسل محارب بتهديد المحامي حسام الجيوشي “أحمد زاهر” لـ نرمين الفقي التي تقوم بدور جيهان زوجة رجل الأعمال العزازي.

وهدد أحمد زاهر نرمين الفقي خاصة بعد مقتل الشاهد الوحيد في قضية العزازي، وطلب منها مبلغ مالي ضخم لكون القضية واحدة من اكثر القضايا تعقيدا.

كما شدد احمد زاهر على نرمين الفقي بعدم الغدر وافصاح أسرارهما لأي شخص لأن في هذه الحالة سيخسرا هما الاثنين.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساءً والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساءً والإعادة الساعة 1.30 مساءً.