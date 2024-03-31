الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب أحداث الحلقة 21.. عريس جديد لناهد السباعي بعد الطلاق

مسلسل محارب
مسلسل محارب

وافقت إنجي "ناهد السباعي" على الزواج من مساعد والدها عنتر دون أي شروط وباستسلام تام بعد طلاقها من محارب "حسن الرداد".
 

مسلسل محارب تفاصيل الحلقة 21

وعلى الرغم من اعتراض والدتها إلا أنها وافقت على إتمام الزواج من عنتر بسرعة كبيرة في فترة اسبوع على أثاث مستعمل وهذا بسبب ضغط والدها والذي كان السبب الأساسي في طلاقها من زوجها محارب.

ليكون سر الطلاق والاستسلام بزواجها من عنتر بسبب عمل سفلي نفذه سائق الميكروباص من أجل الخضوع للموافقة على الزواج منه.

فيما يواجه محارب مصير مجهول بعد قتل الشاهد الثاني في قضيته واتهامه في قضية جنائية جديده والمطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام عليه.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 22

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

 

قصة مسلسل محارب

يصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.
 

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مسلسل محارب ملخص الحلقة 20... حكم الإعدام في انتظار حسن الرداد

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