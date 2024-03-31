مسلسل محارب أحداث الحلقة 21.. أحمد زاهر يبحث عن قاتل الشاهد الثاني

بدأت الحلقة 21 من مسلسل محارب للفنان حسن الرداد بلغز جديد للبحث عن من قتل الشاهد الثاني وما مصلحته.



مسلسل محارب تفاصيل الحلقة 21

يبرئ الفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" محارب ويؤكد بثقة بأنه مستحيل يكون القاتل وأن هناك شخص آخر ذو مصلحة بقتله ولابد من العثور عليه.

وعلق الجيوشي بأن محارب بريء من قتل الشاهد الثالث وحتى إذا كان لدينا مصلحة في اتهامه بقضية قتل جديدة إلا أن علينا أن نعرف من تدخل في قضية محارب.

لتأتي شهادة الجيوشي على عكس مرافعته في قضية محارب وتأكيده بتطبيق اقصى العقوبة على محارب بالإعدام شنقًا، في قتل رجل الأعمال العزازي.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 22

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.



يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.