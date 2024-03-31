صيد العقارب الحلقة 21.. بركة عائلة ضرغام يلقن شقيقته خطبة عصماء في الخطأ والغفران

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 بطولة غادة عبدالرازق اليوم أحداثا مصيرية، حيث ظهرت ميار الغيطي بنت ضرغام في جلسة نقاش مع شقيقها محمد علي رزق، لتسأله عن مصير زوجته عفاف وابنه، ولماذ استغنى عنهما بهذه السهولة على الرغم من حبه الشديد لهما؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21

وقال محمد علي رزق ابن عائلة ضرغام إنه يحبها جدا وحزين على فراقها، مؤكدا أن حبه لزوجته وابنه في قلبه لأن القلب سر من أسرار الله، يظهر ويخفي ما يريد، وقال إنه حزين عليها ومنها، وأن أحوالها مثل أحوالنا تماما، وكل شيء مقدر ومكتوب، والله له حكمة ولن نستطيع أن نفهمهما.

وقال محمد علي رزق الذي يلعب دور مصطفى بركة عائلة ضرغام، لشقيقته ميار الغيطي، أننا لم نبدأ بالخطأ وحينما لجأنا للحل، قمنا بحل الخطأ بخطأ مثله، وأوضح الأمور أكثر لشقيقته حيث قال لها أن ربنا لديه الملائكة والشجر ويطيعون أمره، أمام الإنسان خلق ليخطأ ثم يتوب ويستغفر ويفهم خطأه ليكون أفضل، ربنا يجعلنا نخطأ حتى نعرفه ونحبه، وصاحب الحق عليه أن يصبر، وأن لم يستطع الصبر يأخذ حقه بما يرضي الله.

مسلسل صيد العقارب عرض الحلقة 21

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.