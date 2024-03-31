"صيد العقارب" الحلقة 21.. محمد نجاتي يهين حبيبته بعد حديث بينهما

تشهد الحلقة 21 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق اليوم أحداثا مصيرية حيث ظهر محمد نجاتي "شريف" داخل مقر شركته بصحبة حبيبته التي تعمل سكرتيره لديه وطلبت منه أن يحكي لها عن والدته؛ لأنه دائما يقوم بحكي ذكريات عن والده دون والدته التي يضع لها صورا أمامه طوال الوقت

الحلقة 21 - صيد العقارب

في مسلسل صيد العقارب الحلقة21، ظهر محمد نجاتي في حالة مزاجية سيئة ورد على حبيبته بشكل غير لائق قائلا لها" أنت رغاية أوي ليه النهاردة" أرجو أن تنفذي ما طلبته منكي.

مسلسل صيد العقارب عرض الحلقة 21

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

يعد “صيد العقارب” دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يضم المسلسل كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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