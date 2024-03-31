مسلسل محارب الحلقة 21.. أصدقاء رامي يبتزون عائلته

تعرض اليوم الحلقة 21 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً على CBC والذي يخوض بطولته حسن الرداد وأحمد زاهر حصريًا طوال شهر رمضان.

أحداث مسلسل محارب لـ"حسن الرداد" الحلقة 21

وتناول مسلسل محارب الحلقة 21 بمحاولة أصدقاء رامي “ابن رجل الأعمال العزازي" فتح موبايلات العزازي ومحاميه.

بالفعل قاموا بتحميل عدة تطبيقات وبرامج كي تمكنهم من فتح الموبايلات واقتربوا من فك تشفيرها، وتوقعوا أن يجدوا أسرار على هذه الموبايلات والتي كانت سبب مقتل اصحابها

وقرر أصحاب رامي بأنهم إذا نجحت محاولاتهم في فتح الموبايلات فإنهم سيساوموا العائلة ويطلبوا مقابلها أموال عديدة.

قصة مسلسل محارب

وتدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على CBC حصريًا الساعة 9 مساءً والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساءً والإعادة الساعة 1.30 مساءً.