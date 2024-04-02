الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل محارب الحلقة 23.. أحمد زاهر يهدد البلوجر بعدم كشف أسرار الموبايلات

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تعرض اليوم الحلقة 23 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً على قناة سي بي سي، والذي يخوض بطولته حسن الرداد وأحمد زاهر عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 23

بدأت أحداث الحلقة 23 من مسلسل محارب بمعرفة حسام الجيوشي المحامي أحمد زاهر بخيانة صديقة رامي له وللأسرة ومحاولة ابتزازهم عن طريق كشف أسرارهم التي وصلت إليها على الموبايل.

وتتبع أحمد زاهر الموقع الذي تم فتح الموبايل منه ووصل للعنوان وكانت المفاجأة الكبرى عندما وجد وتبين أنها صديقة رامي.

وهدد أحمد زاهر البلوجر صديقة رامي بمسح الفايلات التي توصلت لها ومسح كل ما لديها من أسرار وصلت لها على موبايلات العزازي ومحاميه.

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قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

 

أبطال مسلسل محارب 

 

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد،  محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل محارب

 

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

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