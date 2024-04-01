الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب ملخص الحلقة 22.. محاولات منه فضالي للتعافي من الشلل

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تحاول إنجي زوجة الفنان أحمد زاهر "حسام الجيوشي" بدء حياة جديدة للوقوف على قدميها مجددا والتعافي من الشلل الذي أصابها من قبل. 

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 22

وتستعيد إنجي رغبتها من جديد بجلسات العلاج الطبيعي بعد مواجهتها مع حسام الجيوشي باتهامه بأنه السبب فيما أصابها بالشلل وبالاضطراب العصبي الذي أصاب ابنها.

تتغير حياة زوجة حسام الجيوشي، بعد هجوم محارب على منزلهم، مهددا ابنها بالقتل بالسكين، لتواجه زوجها بأنها أصبحت لا تعرف حقيقته فهل هو المحامي المشهور أم المحامي الفاسد الملطخ بالدماء.

لتواصل الأحداث تعقيدا بانتحار شقيق محارب لينتظر الجمهور رد فعل محارب بعد حادث الانتحار وكيف ستتغير مجرى الأحداث.

مسلسل محارب موعد عرض الحلقة 22

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

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قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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مسلسل محارب الحلقة 22..  شقيق محارب يحاول الهروب من النيابة

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