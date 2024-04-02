الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل محارب الحلقة 23.. خطوبة انجي وعزاء إبراهيم في نفس الليلة

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تعرض اليوم الحلقة 23 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً على قناة سي بي سي، والذي يخوض بطولته حسن الرداد وأحمد زاهر عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب الحلقة 23

تبدأ ناهد السباعي التي تقوم بدور انجي طليقة محارب بالتحضير لخطوبتها من “عنتر سائق الميكروباص” خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل محارب.

ويبدأ عنتر بالتجهيز لليلة الخطوبة إذ ينصب فراشة الخطوبة بينما تتجهز انجي في منزلها ووضع ادوات التجميل وارتداء الفستان ضمن أحداث الحلقة 23 من مسلسل محارب.

فيما تستقبل شقيقة محارب العزاء في أخوها إبراهيم الذي مات منتحرًا إثر الإصابة بحالة انهيار عصبي نتيجة تلفيق عدة تهم وجرائم له من المحامي حسام الجيوشي.

 

مسلسل محارب الحلقة 23.. البلوجر تساوم محامي العزازي على 100 ألف دولار

مسلسل محارب الحلقة 23.. أحمد زاهر يهدد البلوجر بعدم كشف أسرار الموبايلات

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب رمضان 2024

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد،  محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

مسلسل محارب محارب موعد عرض محارب موعد عرض مسلسل محارب موعد اعادة مسلسل محارب قصة مسلسل محارب ابطال مسلسل محارب موعد عرض مسلسل حسن الرداد مسلسل حسن الرداد حسن الرداد قنوات عرض محارب قنوات عرض مسلسل محارب موعد مسلسل محارب الحلقة الاولي من محارب محارب الحلقة الاولي محارب الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل محارب الحلقة الاولي من مسلسل محارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

أحمد العوضي لـ"الدستور": عناصر العمل الدرامي اكتملت بـ"حق عرب".. والمنافسة لا تشغلني

الأكثر قراءة

اعترافات قاتل طفل المنتزه: "وثقتها بالحبال ورميتها في الترعة"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

عاجل.. الشيبي يرفض التراجع عن مقاضاة الشحات ويهدد باللجوء لـFIFA

عاجل| هل يعني نقل مقار الحُكم للعاصمة الإدارية الخروج من القاهرة؟.. "الدستور" تجيب

السفيرة نبيلة مكرم: كلمت ربنا في محنة ابني لأني "متشعبطة في عطفه" وعلشان كدا بينجيني

عصابة الجيزة: سرقنا 7 محلات بأسلوب كسر القفل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق