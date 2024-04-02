مسلسل محارب الحلقة 23.. خطوبة انجي وعزاء إبراهيم في نفس الليلة

تعرض اليوم الحلقة 23 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً على قناة سي بي سي، والذي يخوض بطولته حسن الرداد وأحمد زاهر عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب الحلقة 23

تبدأ ناهد السباعي التي تقوم بدور انجي طليقة محارب بالتحضير لخطوبتها من “عنتر سائق الميكروباص” خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل محارب.

ويبدأ عنتر بالتجهيز لليلة الخطوبة إذ ينصب فراشة الخطوبة بينما تتجهز انجي في منزلها ووضع ادوات التجميل وارتداء الفستان ضمن أحداث الحلقة 23 من مسلسل محارب.

فيما تستقبل شقيقة محارب العزاء في أخوها إبراهيم الذي مات منتحرًا إثر الإصابة بحالة انهيار عصبي نتيجة تلفيق عدة تهم وجرائم له من المحامي حسام الجيوشي.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب رمضان 2024

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.