الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أحمد العوضي لـ"الدستور": عناصر العمل الدرامي اكتملت بـ"حق عرب".. والمنافسة لا تشغلني

أحمد العوضي
أحمد العوضي

عبر الفنان احمد العوضي عن سعادته بردود أفعال الجمهور على مسلسله الجديد “حق عرب”، والذي يُعرض ضمن سباق دراما رمضان 2024، عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية “أون” و"أون دراما" إضافة إلى عرضه على منصة “واتش ات”.

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وأكد “العوضي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مسلسل “حق عرب” عمل متكامل اجتمعت فيه عناصر السيناريو والإخراج والأبطال وشركة الإنتاج، لافتًا إلى أن كل مكونات المسلسل تجعله واحد من الاعمال التي ستبهر المشاهد خلال ايام شهر رمضان المقبل.

 

العوضي: "مشاهد الأكشن لم ترهقني.. أنا أصلا شخص رياضي"  

وعن تصوير مشاهد الأكشن في “حق عرب”، قال:"أنا من عشاق الرياضة لذلك لم أشعر بالتعب خلال تحضير مشاهد العمل".

وتابع: العمل به الكثير من مشاهد الحركة والقتال، والمؤلف محمود حمدان قام بكتابة المسلسل بشكل مميز وملئ بالتفاصيل التي تجعل مشاهد الاكشن في سياقها وفي موضعها الذي يشكل حالة جيدة في السيناريو نفسه".

وحول المنافسة في الماراثون الرمضاني قال:" المنافسة لا تشغلني بقدر انشغالي بان يحب الجمهور العمل ويجد فيه ما يحلو له من مقومات تدخل قلبه، كما اني اؤمن ان تنوع الاعمال في صالح الجمهور تماما وفي الاخير جميعا اصدقاء في مهنة واحدة نجتهد ونسعى دائما لتقديم الافضل".


أبطال مسلسل حق عرب

ومسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

 

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته، والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي"، ومن هنا يبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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