مسلسل محارب الحلقة 23.. البلوجر تساوم محامي العزازي على 100 ألف دولار

مسلسلات رمضان 2024..

تعرض اليوم الحلقة 23 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً على قناة سي بي سي، والذي يخوض بطولته حسن الرداد وأحمد زاهر عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب الحلقة 23

تبدأ حالة من المساومات والابتزاز بين البلوجر صديقة رامي والمحامي حسام الجيوشي “احمد زاهر” ضمن أحداث الحلقة 23 من مسلسل محارب.

وبعدما ضرب وهدد احمد زاهر البلوجر صديقة رامي التي فتحت واطلعت على كافة محتويات موبايلات العزازي ومحاميه، قلبت البلوجر الطاولة عليه واخبرته أنها على علم بكافة كل الاسرار والسرقات الذي قام بها هو جيهان زوجة العزازي قبل قتله.

وتجري البلوجر محاولة ابتزازهم عن طريق كشف أسرارهم التي وصلت اليها على الموبايل ضمن أحداث الحلقة 23 من مسلسل محارب، وطلبت 100 ألف دولار مقابل الأسرار والموبايلات.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب رمضان 2024

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.