الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "محارب" الحلقة 24... نجل الشاهد التاني يتهم حسن الرداد بقتل والده

مسلسل محارب
مسلسل محارب

مسلسل محارب الحلقة 24... أكد نجل الشاهد الثاني التهمة المنسوبة لـ “محارب” الذي يحاول إثبات براءته من قتل “العزازي” والشاهد الثاني.

 تفاصيل احداث الحلقة 24

يدلي الشاهد الثاني بشهادته أمام النيابة، ويؤكد أنه شاهد “محارب” أثناء نزوله مسرعا من منزلهم بعد مقتل والده.

وأضاف أنه لم يكتشف الجريمة إلا بعد صعوده ومشاهده والده غارق في دماءه ليتأكد ان محارب متهم في قتل والده.

ويحاول “محارب” إثبات براءته من التهم المنسوبة له مع استمرار هروبه من قوات الأمن.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 24

يعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب للفنان حسن الرداد

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب للفنان حسن الرداد

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

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مسلسل محارب الحلقة 24.. أبناء العم "قلبوا فرح انجي لمآتم"

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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