الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل محارب الحلقة 24.. أبناء العم "قلبوا فرح انجي لمآتم"

مسلسل محارب
مسلسل محارب

مسلسل محارب الحلقة 24.. قام أبناء عم عزيز محارب بضرب "حمص" بسبب إصراره على إقامة حفل خطوبته على إنجي طليقة "محارب" في نفس يوم عزاء إبراهيم شقيق محارب.

في الوقت نفسه، اعتذرت والدة أنجي لأبناء عم عزيز محارب لكونها رفضت إقامة خطوبة إبنتها في نفس يوم عزاء إبراهيم شقيق محارب.

أحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل "محارب" فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 24| هجرس يدرب حزلقوم على أسئلة المليون

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. الحزن يسيطر على "حنان" مع قرب موعد زواجها

وكشف حسن الرداد عن تفاصيل شخصيته في مسلسل محارب خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، وقال:"عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة.. مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه".

وتابع: "أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو اى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

وأشار الرداد:"فى الفترة الأخيرة بقيت بشوف فكرة تقديم المواطن البسيط وكأنه عم الشبحنة فى العالم وبقت الطبيعى والسائد أنى أجيب فئة أو شخصيات من دماغ البنى أدمين وأحطه مكان شريحة أخرى من المجتمع وهذا غير حقيقي".

ولفت الرداد إلي أن أهم ما حمسه لأداء الدور في شخصية عزيز محارب لأنه شخص محترم وبسيط ونراه فى شارعنا المصري.

مواعيد عرض مسلسل محارب 

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل "محارب" عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يعرض يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان،  عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

يهمك أيضا:

 

مسلسل محارب محارب موعد عرض محارب موعد عرض مسلسل محارب موعد اعادة مسلسل محارب قصة مسلسل محارب ابطال مسلسل محارب موعد عرض مسلسل حسن الرداد مسلسل حسن الرداد حسن الرداد قنوات عرض محارب قنوات عرض مسلسل محارب موعد مسلسل محارب الحلقة 24 من محارب محارب الحلقة 20 محارب الحلقة 24 الحلقة 24 من مسلسل محارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

إلهام حمدان: أطالب بتوزيع المخصصات النقدية للمشروعات الثقافية

خلف الميرى: 5 مطالب ثقافية من الرئيس بعد تنصيبه بولاية جديدة

عقب أداء السيسى اليمين.. شاهين: أبرز الحلول لأزمات صناعة النشر فى مصر

مستشارة وزيرة الثقافة للتراث: كلمة الرئيس السيسى بعد أدائه اليمين الدستورية موجهة لبناء الإنسان

مسلسل محارب الحلقة 23.. أحمد زاهر يضرب ابنته ملك بسبب "السوشيال ميديا"

أحمد مجاهد: الحوار الوطني لم يكن تمهيدا للانتخابات.. والشباب المستهدف رقم واحد

عِقد من الزمن حافل بالعطاء والإبداع.. رحلة ثقافية رائدة تحت قيادة الرئيس السيسي

أمينة النقاش: أتمنى أن يكون لدى مصر مشروع ثقافى نهضوى

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

بالأسماء.. حصيلة المتوفين والمصابين فى حادث تصادم تريلا وتكاتك واقتحامها مقهى بأسوان

اتهام عامل بالنظر على طالبات جامعة شهيرة أثناء دخولهم دورات المياه بأكتوبر

عاجل.. روسيا تعلن تدمير قاعدتين لعناصر إرهابية فى سوريا

أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 4-4-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى