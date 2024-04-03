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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 24| هجرس يدرب حزلقوم على أسئلة المليون

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

يتشوق الجمهور لمعرفة تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 24 والتي عرضت منذ قليل عبر شاشة قنوات ON بشكل حصري. 

وتصدر مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 24 تريند “x” بعد أن قدم أبطاله جرعة كوميدية مكثفة عقب عودة حزلقوم للمزاريطة. 

ونقدم لكم خلال هذه السطور تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 24.

أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24

دارت أحداث اليوم من مسلسل الكبير أوي في إطار كوميدي حيث وصل حزلقوم إلى الدوار وتحدث مع نفادي عن أحدث المشروعات ودخل عليهم العمدة سعفان كبير الحناينة وابنه سرحان وقال لهم إن نجله دخل مسابقة مين اللي هيكسب النصف مليون ويدعو سعفان الكبير للحفل الذي سيقيمه للاحتفال بابنه سرحان الذي ربح 300 جنيه وانسحب من السؤال الثاني، ليدخل معه حزلقوم في تحدي بناء على اقتراح من نفادي وأنه سيقوم بالمشاركة في برنامج من سيربح النصف مليون وفي حالة فوزه  يتنازل سعفان والكبير عن العمودية لحزلقوم ويحكم الحناينة والمزاريطة ليطلب الكبير من حزلقوم المذاكرة للفوز.

من جهة أخرى يساعد هجرس حزلقوم في التحضير لمسابقة من سيربح النصف مليون.

وقابل هجرس حزلقوم في قهوة المزاريطة وهو حزين، ليحكي له أنه تورط في مسابقة من سيربح النصف مليون ولا بد أن يكسب ليأخذه معه هجرس إلى منزله ويدربه على لعبة من سيربح المليون على جهاز الكمبيوتر، ليجد حزلقوم صعوبة في حل الأسئلة.

ويقترح عليه هجرس طريقة أخرى لحل الأسئلة بسهولة، وهي طريقة “حادي بادي” الشهيرة، ورغم ذلك يجد حزلقوم  صعوبة أيضا في استيعاب الفكرة. 

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي" ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

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أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير  الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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