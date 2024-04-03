مسلسل الكبير أوي 8.. أحداث الحلقة 24| هدرس وحزلقزم في من سيربح المليون

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الكبير أوي 8 لـ " احمد مكي " احداث الحلقة 24.. استمتع ملايين المشاهدين بمتابعة الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي وعودة حزلقوم إلى قرية المزاريطة ومحاولات مربوحة مساعدته في المسابقة.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تفاصيل الحلقة 24

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عودة حزلقوم مرة أخرى إلى قرية المزاريطة بعد فشل عملية سرقة البنك وسجنه لمدة شهر، محاولا إقناع نفادى بالدخول في مشروع يحقق ربح 40 مليون جنيه، بينما يدخل في تحدى جديد مع حسان أحد شباب القرية وفى حالة الفوز يحصل على العمودية بدلا من الكبير.

الكبير اوي 8

كما بدأ الكبير في مساعدة حزلقوم للنجاح في المسابقة التى يستعد للمشاركة فيها مثل من سيربح المليون ويقوم هدرس بتدريبه على نظام الأسئلة في وجود الكبير من أجل الفوز بينما تحاول مربوحة مساعدته وتجهيز وجبات الطعام، ووجبات سناك من أجل تقويته أثناء المذاكرة.

مسلسل مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض الحلقة 25

كذلك، ينتظر ملايين المشاهدين موعد عرض الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8 لمتابعة عودة حزلقوم مرة أخرى إلى المزاريطة وعلاقته مع الكبير، وذلك في وقت مميز أثناء تناول إفطار رمضان فى تمام الساعة 6،10 مساء غدًا الخميس عقب أذان المغرب.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

الكبير اوي 8

فى السياق، يتشوق المشاهدين أمام الشاشات والمنصات لمتابعة أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير أوى الجزء 8، وذلك بصورة عالية الجودة hd على قناة on وon drama، وكذلك منصة watch it طوال اليوم.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور قصة مسلسل الكبير اوي 8 حول عمدة المزاريطة الكبير أوي الفنان أحمد مكى، من خلال ظهور مفارقات كوميدية ساخرة بدأت بمحاولة سرقة البنك من حزلقوم وفرقته ومساعدة الكبير لأبناء قريته والاحتفال بعيد الهالوين، وعودة حزلقوم إلى القرية.

الكبير اوي 8

كما بدأ الجزء 8 من مسلسل الكبير اوي بكوميديا مثيرة في الأحداث، بدايتها قيام حزلقوم وفرقته بسرقة بنك، وذلك على طريقة المسلسل الإسباني الشهير "la casa de papel"، وهو يرتدي البدلة الحمراء الشهيرة للحصول على 2 مليون دولار.