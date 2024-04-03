مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة HD

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. يبحث العديد من المشاهدين عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة للحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي لمتابعة خطة مربوحة للتخلص من الغوريلا، بعد إعجاب العمدة بها وشعورها بأنها ضرة لها في الدوار.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23

شهدت الحلقة 23 من مسلسل الكبير اوي8 بداية التقارب والإعجاب بين الكبير أوي والغوريلا غورية بعدما انقذته من اعتداء المطاريد وسرقة السيارة، مما أدى إلى إطلاق عيار ناري أصابها واجج نار الغيرة في قلب مربوحة.

الكبير اوي 8

كما استمرت احداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن في التصاعد وجذب ملايين المشاهدين بعد قيام جونى بعقد اجتماع بحضور هجرس ومربوحة وأيهم لبحث خطة التخلص من الغوريلا غورية واقتراح هجرس أن تقوم بالغناء وفاصل كوميدى أمام أبناء قرية المزاريطة.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24 مواعيد العرض

كذلك، ارتفعت معدلات بحث ملايين المشاهدين عن مواعيد العرض HD للحلقة 24 من مسلسل الكبير اوي لمتابعة ما سيحدث بشأن العلاقة بين الكبير وغورية، وذلك في تمام الساعة 6،10 مساء البوم الأربعاء عقب أذان المغرب مباشرة ووقت تناول الإفطار.

مسلسل الكبير أوي 8 القنوات الناقلة للحلقة 24

فى السياق، نستعرض معكم أبرز القنوات الناقلة لمسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 24 في ظل انتظار ملايين المشاهدين أمام الشاشات والمنصات لمتابعتها، وذلك عبر قناة on وon دراما، ومنصة watch it التى تتيح مشاهدة الخلفة في أى وقت.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور احداث وقصة مسلسل الكبير اوي 8 في قرية المزاريطة وحول العمدة الكبير اوي وشقيقه جونى وخزلقوم، مع ظهور مفارقات كوميدية ساخرة بدأت بمحاولة سرقة البنك من حزلقوم وفرقته ومساعدة الكبير لأبناء قريته والاحتفال بعيد الهالوين، وغيرة مربوحة من الغوريلا غورية بعد واقعة حملها الكاذب واتفاقها مع الدكتور ربيع.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

الكبير اوي 8

فى النهاية، يشارك في مسلسل الكبير أوي 8 مجموعة من نجوم الفن منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وشيماء سيف وأمينة خليل ضيوف الشرف.

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