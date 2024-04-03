الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة HD

الكبير اوي 8
الكبير اوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. يبحث العديد من المشاهدين عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة للحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي لمتابعة خطة مربوحة للتخلص من الغوريلا، بعد إعجاب العمدة بها وشعورها بأنها ضرة لها في الدوار.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23

شهدت الحلقة 23 من مسلسل الكبير اوي8  بداية التقارب والإعجاب بين الكبير أوي والغوريلا غورية بعدما انقذته من اعتداء المطاريد وسرقة السيارة، مما أدى إلى إطلاق عيار ناري أصابها واجج نار الغيرة في قلب مربوحة.

الكبير اوي 8 

كما استمرت احداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن في التصاعد وجذب ملايين المشاهدين بعد قيام جونى بعقد اجتماع بحضور هجرس ومربوحة وأيهم لبحث خطة التخلص من الغوريلا غورية واقتراح هجرس أن تقوم بالغناء وفاصل كوميدى أمام أبناء قرية المزاريطة.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24 مواعيد العرض

كذلك، ارتفعت معدلات بحث ملايين المشاهدين عن مواعيد العرض HD للحلقة 24 من مسلسل الكبير اوي لمتابعة ما سيحدث بشأن العلاقة بين الكبير وغورية، وذلك في تمام الساعة 6،10 مساء البوم الأربعاء عقب أذان المغرب مباشرة ووقت تناول الإفطار.

هل سينضم العراق إلى جبهة الحرب ضد إسرائيل؟

رمضان عبدالمعز يؤكد على فرضية الحجاب ويوضح معاني "سورة الفاتحة" (فيديو)

مسلسل الكبير أوي 8 القنوات الناقلة للحلقة 24

فى السياق، نستعرض معكم أبرز القنوات الناقلة لمسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 24 في ظل انتظار ملايين المشاهدين أمام الشاشات والمنصات لمتابعتها، وذلك عبر قناة on وon دراما، ومنصة watch it التى تتيح مشاهدة الخلفة في أى وقت.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

txt

موعد مسلسل الكبير أوي 8 الجزء الثامن الحلقة الرابعة والعشرون

txt

مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي ملخص الحلقة 23| ستاند كوميدى بالمزاربطة للتخلص من غورية

تدور احداث وقصة مسلسل الكبير اوي 8 في قرية المزاريطة وحول العمدة  الكبير اوي وشقيقه جونى وخزلقوم، مع ظهور مفارقات كوميدية ساخرة بدأت بمحاولة سرقة البنك من حزلقوم وفرقته ومساعدة الكبير لأبناء قريته والاحتفال بعيد الهالوين، وغيرة مربوحة من الغوريلا غورية بعد واقعة حملها الكاذب واتفاقها مع الدكتور ربيع.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

الكبير اوي 8 

فى النهاية، يشارك في مسلسل الكبير أوي 8 مجموعة من نجوم الفن منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وشيماء سيف وأمينة خليل ضيوف الشرف.

يهمك أيضا:

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة الثالثة والعشرون الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 24 الحلقة الرابعة والعشرون من الكبير اوي الحلقة الثالثة والعشرون من الكبير اوي الجزء 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

موعد مسلسل الكبير أوي 8 الجزء الثامن الحلقة الرابعة والعشرون

مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي ملخص الحلقة 23| ستاند كوميدى بالمزاربطة للتخلص من غورية

الأكثر قراءة

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

عاجل: الحكومة تعلن رسميًا عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

انقطع الاتصال واختفى صوته.. تفاصيل محاولات انتشال شاب من داخل بئر في صحراء المنيا (صور)

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بالوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى